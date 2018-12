'Haven van Moerdijk kwetsbaar voor drugssmokkel', zeecontainers worden zelden gecontroleerd

MOERDIJK - Zeecontainers die in Moerdijk ons land binnenkomen of uitgaan, worden eigenlijk nooit gecontroleerd. Het mobiele scan apparaat om containers te scannen is namelijk maar twee keer in Moerdijk geweest, en dat was tijdens een open dag. Minister Grapperhaus van Justitie en veiligheid bezocht dinsdag het havengebied en zag dat dit een probleem vormt.

Criminelen lijken ook de zeehaven van Moerdijk ontdekt te hebben als overslagstation en niets houdt ze daar tegen. Daarom dringen de havendirectie en de gemeente aan op maatregelen. Die komen er maar of het voldoende is weet niemand.

De kostbare lading zat verstopt tussen de bananen. 800 kilo cocaïne, bij een fruitbedrijf op Moerdijk. Dankzij oplettende medewerkers werd de lading coke dit najaar ontdekt. Het was niet eens een megavangst maar de alarmbellen gingen af.

Coke onder de trein

Die gingen vorig jaar ook al af toen er onder een goederentrein sporttassen met coke werden gevonden. "We hebben hier een wekelijkse spoorverbinding met Italië. Er zijn twintig afvaarten per week naar Engeland. Fijn dat het aandacht heeft", zei burgemeester Jac Klijs dinsdagmiddag. Hij ontving minister Grapperhaus die een bezoek bracht aan de vierde zeehaven van ons land.

Waar is de scanner?

600.000 zeecontainers worden jaarlijks in Moerdijk binnengehaald en verplaatst. Op het uitgestrekte bedrijventerrein (in totaal meer dan 4000 voetbalvelden groot) moet je goed weten welke verdachte container je er uit pikt. Maar daar gaat het al mis.

Hoe vaak een verdachte zeecontainer door de douane-scanner is geweest de afgelopen jaren op industrieterrein Moerdijk? Navraag bij de gemeente en de havendirectie levert het volgende antwoord op: twee keer. En dan ook nog voor een open dag. Het was ook nog eens een geleende scanner.





Lees ook: Golf van cocaïne komt aan in Nederland: is er een nieuwe aanvoerroute? (analyse)

Flinke handel

Nou is Moerdijk niet het grootste doelwit van de drugshandelaren. Als je kijkt naar de drugsvangsten lijken kartels vooral te kiezen voor Antwerpen en Rotterdam, stiekem meeliftend op de groeiende stroom goederen.

Moerdijk moet het vooral hebben van de handel binnen Europa, met jaarlijks 2000 zeeschepen en 13.000 binnenvaartschepen. Ze brengen ook veel goederen Europa in en dat is ook aantrekkelijk.













Pakket maatregelen

Daarom trekt de minister van justitie en veiligheid 75.000 euro uit voor Moerdijk. Daarmee kan onderzocht kan worden wat er aan de hand is, waar de zwakke plekken zitten en wat er moet gebeuren.

Daarnaast start binnenkort een plaatselijke campagne om Meld Misdaad Anoniem nog eens onder de aandacht te brengen. "De ogen en oren van ondernemers en werknemers, waaronder veel vrachtwagenchauffeurs, zijn van grote waarde", laat de burgemeester weten.

Sommige veiligheidsmaatregelen zijn er al. Deze week heeft de havenpolitie een snelle patrouilleboot in gebruik genomen. Ook om (rokende) vissers bij de Shell weg te houden maar de politie wordt zo ook op het water een stuk zichtbaarder.

Al veel verbeterd

Moerdijk heeft grote stappen gemaakt op het gebied van veiligheid, met een moderne 24-uurs brandweerkazerne, een sterk hek met poorten, sensors en camera's, tegen (koper)dieven. Maar daarmee jaag je de onzichtbare drugsimporteurs niet weg.

Ook drugsexporteurs hebben een bovengronds logistiek netwerk nodig. Brabant het hart is van de synthetische drugs-maffia. Hier wordt een groot deel van de pillen en poeders gemaakt die tot in Australië worden geslikt of gesnoven. Het spul moet ergens op transport voor de export. Ook dat erkennen ze hardop in Moerdijk: 'Misschien gaat het hier wel het land uit'.

Misbruikrisico is best groot

De wereldhandel groeit. Ook op die 2600 hectare in Moerdijk is dat te zien. Sinds kort zit er een fruitbedrijf dat gespecialiseerd is in bananen. Een prooi voor kwaadwillenden die wel eens wat anders willen meesturen, zo bleek dit najaar. De boodschap van de burgemeester van Moerdijk is dan ook kraakhelder: help ons met de strijd tegen criminelen die onze haven en onze bedrijven misbruiken. "Als je voelt dat iets niet klopt is dat vaak ook zo".