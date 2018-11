Golf van cocaïne komt aan in Nederland: is er een nieuwe aanvoerroute? [ANALYSE]

MOERDIJK - 800 kilo cocaïne in de haven van Moerdijk. Dat is redelijk opvallend, omdat het kostbare goedje daar de laatste jaren weinig wordt gevonden. In het totaalbeeld is dit ook maar een beperkte vangst. Maar het lijkt er toch op dat de drugssmokkelaars een nieuwe route hebben ontdekt of opnieuw in gebruik nemen.

Het bekende beeld is dat de Zuid-Amerikaanse drugs worden gelost in de havens van Antwerpen en Rotterdam. De pakketjes coke zitten vaak verstopt onder bananen of andere producten en liften mee in containers.

Een vrachtwagen brengt ze vanuit de haven naar loodsen in vooral West-Brabant, wat een strategische logistieke hotspot is. Daarna wordt de coke vermoedelijk uitgepakt en in kleinere partijen verder verspreid, dieper Europa in. Soms onderschept douane of politie zo’n transport.

Alarmerend patroon

Ook de zeehaven van Moerdijk is vaker gebruikt voor dit soort transporten. In 2011 waren er twee vondsten (60 en 30 kilo coke) en in 2014 (200 kilo) maar er was nooit een golf. Die lijkt er nu wel.

Deze partij in Moerdijk was namelijk aangevoerd vanuit de haven van Vlissingen. En als je ziet wat daar gebeurt, dan wordt een alarmerend patroon zichtbaar. Dit jaar werden daar al (grote) partijen cocaïne onderschept.

Een overzicht van enkele vondsten in Zeeland:

28 februari: 22 kilo coke in Vlissingen

15 maart: 70 kilo coke bij bedrijf in Tholen

12 juli: 100 kilo coke in een vat ananassap bij bedrijf in Vlissingen

7 september: 350 kilo coke tussen de bananen uit Ecuador

20-22 september: 117 kilo, in Vlissingen tussen de bananen

8 oktober: 400 kilo coke in Vlissingen

10 oktober: 400 kilo coke in Vlissingen

11 oktober: 400 kilo coke in Den Haag, uit de haven van Vlissingen

12 oktober: 721 kilo coke in Vlissingen

Zeeuwse populariteit

Waarom juist in Zeeland de afgelopen maanden de drugs worden onderschept is onbekend. Dat kunnen we de smokkelaars niet vragen, ze blijven meestal buiten beeld. We moeten er naar raden.

Een mogelijke verklaring is misschien dat alle (douane)ogen zijn gericht op Rotterdam en Antwerpen en de pakkans groter is geworden. Dan lijkt een alternatieve route aantrekkelijk. Waar minder gecontroleerd wordt, is de kans groter dat je het ongezien kan laten passeren. Zeeuwse burgemeesters wezen al op het waterbedeffect. Als je ergens op drukt, komt het verderop naar boven. Het woord 'onoplosbaar' is zelfs al gevallen.

Nieuwe aanvoerroute

Alle aandacht ging de afgelopen jaren uit naar de grote cokegolf die vanuit Rotterdam en Antwerpen komt. Er was dus al een forse aanvoer zichtbaar vanuit het noorden (Rotterdam) en zuiden (Antwerpen). Nu ook vanuit het westen (Vlissingen).

Of die 'westelijke aanvoerroute' ook echt geactiveerd is, is moeilijk te zeggen. Het kan ook best zijn dat de douane er meer op let of dat de inlichtingen beter zijn. Zelfs dat de drugskartels onvoorzichtiger zijn. Het is ook niet nieuw, al langer komt er coke ons land binnen via de Zeeuwse wateren. Een paar jaar geleden was er nog een opvallende gebeurtenis met een zeiljacht met Brabanders dat vol drugs zat. Maar de golf van de laatste tijd valt nu echt op.

Het wordt alleen maar meer

Dat vraag en aanbod toenemen, daar twijfelt eigenlijk niemand meer over. In de groeiende wereldhandel (via containers) liften de drugskartels gewoon mee. De cijfers laten dat ook zien. Als je de in beslag genomen hoeveelheden drugs in Brabant ziet, is er al vanaf 2015 een stijging te zien.

De aangetroffen partijen groeien. In 2018 zitten we al op pakweg 14.000 kilo onderschepte coke, vorig jaar was dat ruim 11.000 kilo. En uit de Zeeuwse cijfers is duidelijk geworden: Brabant is al lang niet meer de enige plek waar het spul tijdelijk terechtkomt voordat het verder reist naar de consumenten.

Het is nu ook op basis van cijfers zichtbaar dat kleinere havens in de luwte worden gebruikt. Je hoeft geen fantasie te hebben om te zien dat dit de capaciteit van douane en politie nog verder onder druk zet. Dat zijn zorgwekkende signalen.