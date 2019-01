Zoekactie naar drugs in havengebied Oss

OSS - In het havengebied van Oss houden de politie en douane dinsdag een grote controleactie. Die richt zich vooral op het transport van harddrugs en ‘aanverwante zaken’, zoals grondstoffen en afvalstoffen. Zeecontainers, busjes en vrachtwagens in en rondom het havengebied worden gecontroleerd.

Tientallen medewerkers van de politie en douane zijn bezig met de actie. De douane neemt de controle van zeecontainers op zich. De politie controleert de busjes en vrachtwagens.



Speciaal röntgenapparaat

De voertuigen worden van de weg gehaald en naar een bedrijfsterrein geleid waar de controles plaatsvinden. Met een speciaal röntgenapparaat, waar de vrachtwagen onderdoor rijdt, kan naar de inhoud van de zeecontainers worden gekeken.



De actie begon dinsdagochtend en duurt tot in de middag.

De zoekactie is niet vanwege een specifieke tip opgezet. "Havens zijn altijd de moeite waard om te controleren. En vandaag doen we dat in Oss", laat een politiewoordvoerder weten. Er wordt ook gekeken naar andere verboden goederen en bijvoorbeeld verkeersovertredingen en de veiligheid van transport.

De haven van Oss is een zogenoemde overslaghaven, waar onder meer zeecontainers worden verplaatst voor verder transport over de weg.