Brabantse eredivisieclubs werken onder stralende zon toe naar tweede seizoenshelft

PSV

De ploeg van Mark van Bommel is afgereisd naar Qatar. In de oliestaat wordt er hard gewerkt om zo fit mogelijk aan de tweede seizoenshelft te beginnen. PSV speelt maar één oefenduel in Qatar. Dat duel zal vrijdag worden gespeeld tegen het Belgische Club Brugge.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

PSV traint onder prachtige omstandigheden in Qatar (foto: VI Images).

Hirving Lozano

Van Bommel zag verdediger Nicolas Isimat-Mirin tijdens dit trainingskamp vertrekken naar het Turkse Besiktas, en dinsdag werd ook bekend dat sterspeler Hirving Lozano niet naar Qatar zal afreizen. De Mexicaan zou in eerste instantie later aansluiten wegens privéomstandigheden, maar de club heeft nu besloten om Lozano in Nederland te laten trainen. “Privéomstandigheden overstijgen het voetbal", zo zegt Van Bommel op de clubwebsite. "Die reis zou dermate zwaar zijn dat hij niet direct zou kunnen trainen. Omdat wij vrijdag spelen, bleef er effectief maar één trainingsdag over. Dan kan hij beter vier dagen goed werken in Nederland en maandag bij ons aansluiten.”

Verder maakte de club dinsdag bekend dat het contract van de talentvolle Yorbe Vertessen met drie jaar is verlengd. De Belgische spits komt dit seizoen in actie bij PSV O19 onder trainer Ruud van Nistelrooy en presteert daar zo goed, dat Vertessen ook mee mocht naar Qatar.

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Willem II

De Tilburgse club is afgelopen zaterdag vertrokken naar de Spaanse zon. Daar werkt de ploeg van Adrie Koster in alle rust toe naar de belangrijke eerste wedstrijd na de winterstop. Op zondag 20 januari komt NAC namelijk op bezoek. Koster wil zijn ploeg fysiek in orde krijgen en traint geregeld twee keer per dag op een intensieve manier.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Willem II speelt komende vrijdag nog een oefenduel tegen de reserves van Borussia Dortmund. Verder blijft het deze maand spannend wat de club gaat doen op de transfermarkt. De verwachting is dat er nog een spits bij gaat komen in Tilburg, maar het is vooralsnog aardig stil.

Tekst gaat verder onder de tweet en Instagrampost.

NAC

De Bredanaars zijn net als Willem II afgereisd naar Spanje om daar de vernieuwde speelstijl -met vijf verdedigers- te verbeteren. NAC speelde als enige Brabantse eredivisieclub al een oefenwedstrijd en sloot die partij winnend af. Tegen het Belgische Sint-Truiden, de nummer zes van de competitie, won de ploeg van Mitchell van der Gaag met 2-1.

In de eerste seizoenshelft zat de lappenmand aardig vol bij NAC. Paolo Fernandes, Gervane Kastaneer, Anouar Kali en Luka Ilic lagen er lange tijd uit. Laatstgenoemde is nu ook in Breda achtergebleven om te werken aan zijn herstel. De drie andere spelers zijn wel met de selectie afgereisd naar Spanje en trainen ook al weer mee.