Kassière Jumbo helpt bij overval: twee jaar cel geëist

DEN BOSCH - Een kassière van een Jumbo-filiaal in Eindhoven moet een celstraf van twee jaar krijgen, omdat ze in juli 2017 betrokken zou zijn geweest bij een gewapende overval op de supermarkt waar ze toen werkte. De officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch heeft dit dinsdag geëist.

Ook zou de verdachte een ex-collega een schadevergoeding van vijfduizend euro moeten betalen. Deze vrouw lijdt nog steeds onder de psychische gevolgen van die overval.



Kritiek op inzet informant

Tijdens het politie-onderzoek werd een informant ingeschakeld om meer aan de weet te komen over het mogelijke aandeel van de 19-jarige Eindhovense. Ze zat toen in voorarrest. Haar advocate, mr Van de Laar, zette hier vraagtekens bij. Zij bepleitte vrijspraak en mocht het toch tot een veroordeling komen, dan stelt ze een werkstraf voor. Van de Laar miste ook de onderbouwing voor de hoogte van de schadevergoeding. Haar cliënte reageerde uiterlijk onbewogen op de strafeis. Ze toonde wel emoties toen ze van de rechter het laatste woord kreeg en herhaalde dat ze geen rol heeft gespeeld bij de overval. Ook is ze bang dat haar opleiding gevaar loopt wanneer ze de cel in moet.



Bij de overval op de zaak aan het Nederlandplein werd ruim 14.000 euro aan biljetten en muntgeld buit gemaakt. Het geld werd door de Eindhovense, al dan niet gedwongen, onder meer uit een kluis gehaald en overhandigd aan een van de daders. Zij was die avond leidinggevende en is volgens justitie ‘heel erg behulpzaam’ geweest bij het delict; zijzelf ontkent enige (vooropgezette) betrokkenheid.



'Niks mee te maken'

De verdachte, die volgens een verklaring van haar school een respectvolle en goed presterende studente is, zegt dat ze werd vastgepakt en bedreigd met een mes. “Ik heb er niks mee te maken gehad, wist ook niet hoeveel geld er lag. Wat gebeurt hier nu, dacht ik. Ik heb alleen gedaan wat ze me vroegen”, zo verklaarde de verdachte tijdens de rechtszaak.



De daadwerkelijke overval werd gepleegd door twee personen, die rond kwart voor negen met een scooter de winkel waren binnen gereden. Ze bedreigden het personeel, onder wie de Eindhovense, en klanten met een mes en dwongen hen op de grond te gaan liggen. Ondertussen was de scooter tussen de schuifdeuren geplaatst. Nadat de buit vanuit een winkelwagen werd overgeladen in de scooter en de cassière de daders nog een tas aanbood, omdat een zak met geld was gescheurd, gingen ze er vandoor. Het duo is nog spoorloos. Er raakte niemand gewond bij de overval op de Jumbo-vestiging aan het Nederlandplein in Eindhoven.

