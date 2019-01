Eindhoven blijft vijfde stad van Nederland, 245 mensen meer dan Groningen

Door de fusie met Haren en Ten Boer is Groningen bijna net zo groot als Eindhoven, de vijfde stad van het land. Even leek het erop dat Groningen door de fusie met de omliggende dorpen Eindhoven voorbij zou streven. Maar nadat alle kaartenbakken nog eens goed waren nageteld blijkt dat op 1 januari 2019 Eindhoven 245 mensen meer in het bevolkingsregister heeft staan.

LEES OOK: Gaat er niks boven Groningen? Eindhoven voorlopig wel!

"Het maakt ons niet uit, het is geen wedstrijd", zegt woordvoerder Nico Beets van de Groningse burgemeester Peter den Oudsten. Zijn stad telt volgens de laatste telling 231.618 inwoners. In Eindhoven zijn dat er 231.863.

'Als we maar met voetbal winnen'

De prestaties van de plaatselijke voetbalteams vinden zowel de inwoners van Groningen als Eindhoven belangrijker dan de vijfde plaats in de rij van grote steden in Nederland. "Als Fc Groningen maar wint van PSV", zegt Nico Beets en op straat in Eindhoven hopen ze natuurlijk dat PSV er, net zoals Eindhoven, met de winst vandoor gaat.

kijk video en lees daarna verder



De stad Tilburg verliest door de opmars van Groningen zijn zesde plek op de nationale stedenladder. Tilburg zakt naar de zevende plaats. Ondanks dat de stedenranglijst niet echt tot de belangrijke politiek onderwerpen hoort wordt er toch positief gereageerd door de afdeling city marketing in de Lichtstad. "Het is toch een paar honderd meer en dat is positief", zegt Peter Kentie, directeur van het Eindhovense citymarketing bureau "Eindhoven 365"