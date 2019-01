Onno R. schoot 'per ongeluk' zijn vriendin neer, hij komt niet op vrije voeten

De politie vond eind september het lichaam van de 25-jarige Lara in haar woning in Bergen op Zoom. (Foto: Remco de Ruijter)

BREDA - Verdachte Onno R. komt niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten. R. wordt ervan verdacht zijn vriendin Lara uit Bergen op Zoom te hebben neergeschoten. Via zijn advocaat liet hij weten dat de dood van Lara een ongelukje was. Onno R. wou zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar daar ging de rechter dinsdag niet in mee.

"Er is een korte schermutseling geweest waarbij de cliënt per ongeluk de trekker heeft overgehaald. Hij wilde het slachtoffer niet bewust neerschieten", vertelde advocaat Henk van Asselt dinsdag in de rechtbank Breda.

De advocaat hoopte dat de voorlopige hechtenis van zijn cliënt Onno R. zou worden opgeheven en dat hij de rechtszaak thuis zou kunnen afwachten, maar de rechter ging daar niet in mee.

'R. moet vastzitten'

"De rechtbank denkt daar toch anders over. De verdachte was in de woning bij het slachtoffer en er is volgens ons telkens een iets andere verklaring", vertelde de rechter. "Het pistool is weggegooid en ook nog niet teruggevonden. De rechtbank vindt dat R. op dit moment moet blijven vastzitten."

De 24-jarige Onno R. wordt ervan verdacht in de nacht van vrijdag op zaterdag 29 september zijn 25-jarige vriendin Lara te hebben neergeschoten. Zij werd dood gevonden in haar huis aan de Goudbaard in Bergen op Zoom.

LEES OOK: Gewelddadige dood vrouw (25) Bergen op Zoom: man (24) als verdachte aangehouden

Tekst gaat verder onder Twitter-bericht.





Dood was een ongeluk

Onno R. sloeg in eerste instantie op de vlucht. Volgens zijn advocaat deed hij dat omdat hij enorm was geschrokken. Het wapen waarmee R. zijn vriendin had neergeschoten, zou hij op de snelweg uit zijn auto hebben gegooid.

In de nacht van zaterdag op zondag 30 september meldde R. zich alsnog bij het politiebureau in Bergen op Zoom. Verdachte Onno R. heeft vanaf dat moment continue verklaard dat de dood van Lara een ongelukje was.

Vaak luidruchtig ruzie

Het ex-schoonzusje van het slachtoffer vertelde eerder tegen Omroep Brabant dat de relatie van Lara en Onno niet bepaald stabiel was. Volgens haar was Lara een lief meisje en erg rustig. Onno R. zou bekend staan als licht ontvlambaar.

Volgens de politie maakten de twee vaak luidruchtig ruzie. Regelmatig stond de politie bij Lara en Onno in Bergen op Zoom aan de deur na meldingen van buren. Lara zelf heeft nooit aangifte gedaan tegen haar partner en agenten geven aan nooit verwondingen te hebben gezien.

LEES OOK: Ex-schoonzusje omgekomen Lara: 'Ze had een knipperlichtrelatie, hij is erg jaloers'

Tekst gaat verder onder Twitter-bericht.





'Verhaal dat veel vragen oproept'

In de rechtszaal bleek dinsdag dat Onno R. een strafblad heeft en dat er nog drie andere zaken tegen hem lopen, onder andere voor verboden wapenbezit. De Officier van Justitie gaf aan dat ze de verklaring van R. niet vertrouwt.

"De verdachte heeft een verhaal verteld dat heel veel vragen oproept", zei de Officier van Justitie dinsdag in de rechtbank Breda.

Tekst gaat verder onder Twitter-bericht.





Onno R. in hechtenis

De 24-jarige Onno R. blijft momenteel dus nog in hechtenis zitten. Op 26 maart gaat de rechtszaak weer verder, maar de kans is groot dat er dan weer een pro-formazitting op de planning staat; een toxicologisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt pas in mei verwacht.

Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling wordt gehouden en wat de strafeis gaat worden van het openbaar ministerie. De advocaat van de verdachte hoopt in ieder geval dat dat nog voor de zomervakantie gebeurt.