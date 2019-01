Karel ontwierp meer dan honderd carnavalswagens: 'Ik schrok er zelf van'

De eerste wagen die hij maakte, kan hij zich nog goed herinneren. Karel pakt een wat vergeelde foto uit een vervallen album. “Twaalf jaar oud was ik”, lacht hij, wijzend naar een foto uit 1962. Het thema: het REM-eiland. Dat was een platform in de Noordzee, waarvandaan commerciële televisie uitgezonden werd. “Ik schaam me er een beetje voor. Zo simpel en primitief.”

Concurrentie

De ontwerper weet niet van stoppen. Hij ging voor vijf verenigingen aan de slag. “Soms ontwerp ik wagens van concurrerende bouwclubs in het dorp”, lacht hij. Zijn creaties gaan de grens over: ook in België rijden wagens van zijn hand rond. Hij maakte van zijn hobby zijn werk en startte een ontwerpstudio.







Kou

Karel is inmiddels met pensioen, maar het ontwerpen voor bouwclubs gaat door. Nog steeds geniet hij van elke wagen. “Het is heerlijk om met alle bouwers samen te werken. Na maanden bouwen in een koude loods, zie je jouw ontwerp in het echt. Dat is echt geweldig.” En ook het publiek geeft hem een kick. “Duizenden mensen kijken naar zo’n optocht. Het applaus is een warm bad. Dat is brandstof om weer door te gaan.”

Ook de wagen voor het komende seizoen staat al klaar. “Deze wagen is opgebouwd uit vijftig tinten rood en groen. Ook zitten er vijftig gezegden in verwerkt”, vertelt hij met een glimlach. “Op dit ontwerp ben ik heel trots.”

Wanneer hij zijn stiften definitief neerlegt? “Geen idee, voorlopig vind ik het nog veel te leuk om te stoppen. Ik kan het moeilijk loslaten.”





In 1975 ontwierp Karel deze wagen, waarmee hij afstudeerde aan de Kunstacademie. (foto: Karel Schrooyen)