Tweede brand in week tijd bij garagebedrijf in Eindhoven, pand helemaal verwoest

De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven. Volgens de brandweer ging het om een grote brand. Het volledige pand is verwoest. Ook de loodsen ernaast zijn uitgebrand.









Volgens buurtbewoners ontstond de brand in een auto van het bedrijf. Ook vorige week donderdag brandde bij het garagebedrijf een auto volledig uit. Buurtbewoners zeggen dat het nu om dezelfde auto gaat die in brand is gevlogen. De brand sloeg vorige week donderdag van de auto over op de gevel van het pand.





Op beelden is te zien hoe groot de brand is bij het garagebedrijf Van Nu! in Eindhoven:









De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand (Foto:Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties)





