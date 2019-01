Tweede brand in week tijd bij garagebedrijf in Eindhoven, pand verwoest

Volgens de brandweer gaat het om een grote brand. Het volledige pand is verwoest. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat ze nu willen voorkomen dat de brand overslaat op de omringende huizen. Bewoners van die huizen zijn daarom dan ook uit huis gehaald. De brandweer waarschuwt daarnaast voor rookoverlast.













De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand (Foto: Danny van Schijndel).





Tweede brand

Het is de tweede brand in een week tijd. Vorige week donderdag brandde bij het garagebedrijf een auto volledig uit. De brand sloeg toen over op de gevel van het gebouw. De politie was een groot onderzoek gestart, omdat het vermoedelijk om brandstichting ging. De politie was bezig met een buurtonderzoek en camerabeelden werden bekeken. De technische recherche deed daarnaast sporenonderzoek in en rond het pand.

