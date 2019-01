Tweede brand in week tijd bij garagebedrijf in Eindhoven, politie onderzoekt brandstichting

De brandweer schaalde al snel na het uitbreken van de brand op. Rond tien uur werd het sein brand meester gegeven, maar toen was het volledige pand al afgebrand. Wel kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aantal naastgelegen huizen.







De bedrijven Van der Palen Logistiek en Van der Palen Handelsonderneming zijn ook gevestigd in het gebouw dat is afgebrand. Deze bedrijven zijn van de vriend en de schoonvader van Denise van den Boomen. "Verschillende loodsen stonden tegen de garage aan. Dus die zijn uitgebrand, net als het autobedrijf om de hoek. Er is niks meer over van ons bedrijf", zegt ze.

Lees verder onder de tweet.









Volgens buurtbewoners ontstond de brand in een auto van het bedrijf. Ook vorige week donderdag brandde bij het garagebedrijf een auto volledig uit. Buurtbewoners zeggen dat het nu om dezelfde auto gaat die in brand is gevlogen. De brand sloeg vorige week donderdag van de auto over op de gevel van het pand.

Op beelden is te zien hoe groot de brand is bij het garagebedrijf Van Nu! in Eindhoven:









De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand (Foto:Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties)





LEES OOK: Brandstichting bij garagebedrijf Van Nu! in Eindhoven