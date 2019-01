Net geen etappewinst voor Gerard de Rooy op dag twee, Erik van Loon blij met vijftiende plek

Tijdens de eerste etappe werd De Rooy nog vierde, maar tijdens deze tweede Dakar-dag eindigde de trucker uit Son net achter Nikolaev als tweede. De Rooy begon goed en nam de leiding, maar vanaf het tweede meetpunt moest hij telkens wat tijd toegeven op zijn Russische concurrent. Ton van Genugten werd tijdens de tweede etappe zesde. Maurik van den Heuvel zette de achtste tijd neer en nam daarmee revanche voor zijn eerste etappe, waarin hij veel pech had.

Van Loon opnieuw tevreden

Erik van Loon vertrok de tweede etappe al in alle vroegte (05.30 uur Peruaanse tijd). De autocoureur was maandag tevreden na de eerste etappe, toen hij vijftiende werd. Vandaag stond hij na het eerste meetpunt twee minuten achterstand, maar dat kon Van Loon niet meer dichtrijden in het vervolg van de 532 kilometer lange rit. Elk meetpunt werd de achterstand groter en uiteindelijk werd Van Loon vijftiende van dag twee en staat hij op plek dertien in het klassement.

Autocoureur Michiel Becx was maandag de pechvogel met een kapotte versnellingsbak, maar door hard te werken kon hij toch van start. De coureur uit startte als 97ste, maar knokte zich terug tot de 62ste plek nadat hij ruim twee uur langer deed over de tweede etappe dan de winnaar, Sebastien Loeb.

Rosegaar met 190 km per uur

"We zijn helemaal tevreden. Gisteren waren we negende en vandaag zevende. Als we dit vasthouden hebben we een goede rally." De navigator van de Brit Hunt is ontzettend blij met de wagen waarin ze mogen rijden. "Het is wel pittig om in te rijden. Maar het voelt ongelooflijk. Ik zit met een smile in de auto bij een jump. Vandaag ook nog: 190 kilometer per uur en hij komt nog zachtjes neer ook."

Brabantse motorrijders

De beste Brabantse motorrijders deden er ruim een uur langer over dan de winnaar, Matthias Walkner. De beste Brabantse motorcoureur was vandaag Mark Tielemans. De rijder uit Boekel werd 52ste. Hij werd gevolgd door Van Heertum (54), Pittens (57), Straver (60) en Spierings (66).