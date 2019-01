Ton van Genugten rijdt Dakar-etappe zonder voorruit: 'De airco hoefde niet aan'

Gerard de Rooy: 'Half onze special, half die van Kamaz'

Gerard de Rooy was 'op zich wel tevreden' met z'n tweede plek, achter de Kamaz van Nikolaev. "Het was een beetje half onze special, half Kamaz. De fesh-fesh, daar denderen zij wat harder overheen."

De Rooy ziet in de tweede etappe een aantal concurrenten wegvallen of tijd verliezen. "Wij mogen absoluut niet klagen."

Van Genugten: zonder ruit en met gekneusde teen

Toeval of niet: voor het tweede jaar op rij rijdt Ton van Genugten het bivak in San Juan de Marcona in zonder voorruit. Nu was de nieuwe motorkap de boosdoener. "Die moeten ze nog met een slijptol een beetje modificeren. Hij klapte tegen de ruitenwisser en die klapte het raam eruit. Dus toen heb ik nog 290 kilometer zonder voorruit gereden."

Aan het einde van de proef had Van Genugten nog een 'afstapje' van twee meter. "Dat was wel een klap, daar heb ik een zere teen aan over gehouden." Die teen bleek later gekneusd te zijn.

Erik van Loon: 'Zo groot is het verschil niet'

De Dakar verloopt nog precies zoals autocoureur Erik van Loon had verwacht. “Ik dacht al dat we tussen plek tien en vijftien zouden rijden met dit parcours.” En dat klopt. Van Loon werd vandaag vijftiende, al had er nog wel wat meer in gezeten. “Vandaag reden we 150 kilometer achter Mathieu Serradori en dan trap ik ook nog door mijn achterrem. Dat kost allemaal minuten. Anders waren we misschien elfde geworden. Nu vijftiende, daar lig ik niet wakker van. Zo groot is het verschil niet.”





Rosegaar springt met 190 over een bult

Wouter Rosegaar is dit jaar de navigator van de Brit Harry Hunt en zij kwamen beide dagen al wel in de top tien terecht. “We zijn tevreden. Gisteren werden we negende en vandaag zevende. Als we dit zo vast houden, dan hebben we een goede rally.”

De navigator begint helemaal te stralen als het over zijn auto gaat. “Ik zit ook echt met een smile in die wagen. Vandaag sprongen we met 190 kilometer per uur en dan kom je nog gewoon zachtjes neer!”. Rosegaar zou een top vijf-klassering een ‘droomresultaat’ vinden. “Als we dit elke dag vol kunnen houden, dan is dat heel goed mogelijk.”

Nog meer interviews

Onze verslaggevers in het bivak spraken ook nog met Maurik van den Heuvel (speelt graag Pac-Man), Michiel Becx (nu wel voor het donker binnen) en Janus van Kasteren (hielp de gecrashte Martin van den Brink overeind). Bekijk de video's hieronder.

















