Steekpartij Helmond: vrouw gewond, andere vrouw aangehouden Het huis in Helmond waar de steekpartij was (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).

HELMOND - In een huis aan de Narcissenstraat in Helmond is woensdagmorgen een steekpartij geweest. Volgens de politie waren hierbij twee vrouwen betrokken.

Geschreven door Hans Janssen

De aanleiding voor het incident moet worden gezocht in de relationele sfeer, zo vermoedt ze. De politie meldt verder dat een jonge vrouw aan haar verwondingen wordt behandeld door ambulancemedewerkers. Een andere vrouw is aangehouden.