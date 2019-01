Moerdijk zoekt samenwerking met Rotterdam om probleem met Albanese inklimmers aan te pakken

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk is in overleg met de gemeente Rotterdam om de problemen met Albanese inklimmers aan te pakken. Hij wil dat de havenstad meebetaalt aan de rekening voor cameratoezicht op parkeerplaats Streepland in Zevenbergschen Hoek. Ook moeten er extra controles komen in de Rotterdamse haven. Klijs zei dat woensdag tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid aan de gemeente Moerdijk.

Volgens Klijs moeten vrachtwagens van chauffeurs die op de parkeerplaats rusten of overnachten extra onderzocht worden op verstekelingen voordat ze de veerboot naar Engeland opgaan. Camerabewaking op Streepland moet ervoor zorgen dat vrachtwagen in Moerdijk al in de gaten worden gehouden.

LEES OOK: Drie keer meer verstekelingen in Moerdijk dan vorig jaar, teller staat op 122

"Chauffeurs kunnen hun truck niet continu zelf in de gaten houden. We moeten voorkomen dat ze in Engeland problemen krijgen", aldus de burgemeester. Klijs is er zeker van dat Rotterdam wil investeren in de veiligheid van Moerdijk.

Harbers' steuntje in de rug

Staatssecretaris Mark Harbers kwam woensdag naar Moerdijk om met eigen ogen zien hoe de situatie in Zevenbergschen Hoek is en Moerdijk een steuntje in de rug te geven. "Het is natuurlijk miserabel. Het zegt veel over de mensen die zich genoodzaakt voelen dit te doen. Alleen werkt migratie alleen als je het op een legale manier doet."





Harbers heeft niet direct een zak geld voor Moerdijk om de problemen aan te pakken. Wel is hij bezig de internationale samenwerking met omliggende landen te verbeteren en in Albanië uit te dragen dat het geen zin heeft via Moerdijk naar Engeland te komen.

Grotere pakkans

"De pakkans wordt groter en groter. Op het moment dat een inklimmer gepakt wordt, gaat die terug naar Albanië en kom je de Europese Unie niet meer in." Harbers is onder de indruk over hoe de gemeente, politie, boa's en marechaussee het probleem in Moerdijk bestrijdt.

"We kijken nu verder hoe we als landelijke overheid kunnen ondersteunen om in te grijpen. Het belangrijkste is om de mensensmokkelaars te traceren en het voor hen onaantrekkelijk te maken; dat is de echte oplossing", aldus Harbers.