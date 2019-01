Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eigenaar afgebrand pand Eindhoven: 'Dit is een aanslag' Er is een grote brand uitgebroken bij garagebedrijf Van Nu! in Eindhoven (Foto: Danny van Schijndel). Het afgebrande bedrijfspand

EINDHOVEN - "Een aanslag, iets anders kan ik het niet noemen", zegt eigenaar Roland van der Palen van het gelijknamige bedrijf dat in hetzelfde pand zat als het autobedrijf dat dinsdagavond tot de grond toe is afgebrand. Een week geleden was er al een auto in de brand gestoken, Toen vond Roland een aanmaakblokje. Hij is er van overtuigd dat de brand is aangestoken.

Geschreven door Rene van Hoof

Toen Roland bij het brandende bedrijfspand kwam, was er al geen houden meer aan. De vlammen sloegen uit het dak. Zeventien jaar lang zat hij met zijn bedrijf in het pand aan de Steenoven. "Ik zag mijn levenswerk in vlammen opgaan", zegt hij. Gelukkig staan de vrachtwagens van zijn bedrijf ergens anders. Maar er waren wel persoonlijke spullen opgeslagen, omdat hij pas is verhuisd. Ook zijn enkele crossmotoren verwoest door de brand,



Kluis

.In het kantoor van Van der Palen logistics stond ook een kluis, met contant geld. Roland hoopt dat die kluis het heeft overleefd: "Maar het belangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn, zo nuchter ben ik ook nog wel." Wie het op zijn buurman die een autobedrijf had, heeft gemunt, dat weet Roland niet. Maar het lijkt op een ontevreden klant. Problemen had zijn buurman volgens hem niet: "Het is een aardige keihard werkende man en hij had het altijd druk." Nog vijftig procent van het bedrijf van Roland kan doordraaien. Gelukkig is hij wel verzekerd, maar bij het zien van het verwoeste bedrijfspand gaat hij nog steeds door de grond.