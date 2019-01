Marc heeft maar liefst 34 husky's: 'Het zijn net kleuters'

Het is een lawaai van jewelste als je het erf van Marc oploopt. Alsof er een roedel wolven naar de maan huilt. Het zijn z'n 34 husky's die in de gaten krijgen dat Marc zijn favoriete hobby weer gaat uitvoeren: sledehondenrennen.

Een voor een roept hij de beestjes bij zich. Two Socks, Olaf, Knut, Bono... "Die zingt in zijn vrije tijd bij U2", lacht Van de Ven. Het lachen vergaat hem niet als hij de drollen van al die beestjes moet rapen: "Dat hoort er nou eenmaal bij. Als ze allemaal een keer poepen, dan liggen er 34 drollen."









Kleuters

Marc ziet zijn honden net als kinderen. "Ik vergelijk het altijd met kleuters. Die vragen ook door de dag heen je aandacht", aldus Van de Ven. Hij is iedere dag uren met zijn husky's bezig, naast zijn drukke werk als keukenbouwer.

Al die honden moeten natuurlijk eten en dus moet er geld worden verdiend. "Laatst hoorde ik dat iemand ook zo'n leven als mij wil, lekker over de heide sjeezen met die honden. Maar die bedenkt natuurlijk niet dat ik af en toe ook 80 uur per week aan het werk ben, naast de honden."









Droom

Nu woont Marc nog in een huis diep in de bossen bij Heeze. Vanaf daar droomt hij al van wonen in een kouder klimaat. "Ik hoop nog een keer naar Zweden, Finland of Noorwegen te gaan, zodat ik maandenlang mijn hobby kan uitoefenen", zegt Van der Ven. Tot die tijd racet hij dus door de bossen en over de heide bij Heeze.

Binnenkort mag hij gelukkig weer naar het buitenland om races te rijden. "Dat is het mooiste dat er is, op echte sneeuw sleeën."