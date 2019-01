Darter Willem Mandigers stunt door Wesley Harms uit te schakelen op BDO WK

FRIMLEY GREEN - Willem Mandigers heeft voor het eerste de kwartfinale van het BDO WK gehaald. De darter uit Eindhoven versloeg in de tweede ronde landgenoot Wesley Harms. Mandigers miste zijn eerste matchdart, maar won uiteindelijk met 4-2 in sets.

Nog nooit kwam Mandigers verder dan de tweede ronde op het BDO WK. Dinsdag vertelde de darter uit Eindhoven al dat hij met maar één doel is afgereisd naar Engeland: wereldkampioen darts worden bij de BDO.

Tekst gaat door onder de tweet.

LEES OOK: Willem Mandigers wil BDO WK winnen: 'PDC speelt door mijn hoofd, maar ben hier nog niet klaar'

Mandigers trok de eerste set vrij gemakkelijk naar zich toe. Hij won met 3-0 van de als vierde geplaatste Wesley Harms. De Zuid-Hollander maakte een paar maanden geleden nog indruk tijdens de Grand Slam of Darts, maar Mandigers barstte van het zelfvertrouwen voorafgaand aan deze wedstrijd. Na die gemakkelijke eerste set, kreeg Mandigers het was lastiger.

136-finish

Harms won de twee sets daaropvolgend en Mandigers had het lastig. Toch wist de Eindhovenaar zich terug te knokken tot 2-2 en kwam zelfs weer op voorsprong door bij een 2-2 stand in legs 136 uit te gooien. De beide heren kropen qua gemiddelde naar elkaar toe, maar Mandigers was net als in de eerste ronde goed op zijn dubbels.

In de zesde set kwam Mandigers met 2-1 achter, mede doordat hij de kans op een 11-darter liet schieten en daaropvolgend meerdere darts op de dubbel miste. Maar ook Harms was niet meer zo scherp en deed hetzelfde als de Brabander. Mandigers kwam terug tot 2-2 in die zesde set en miste nog een matchdart, maar nadat Harms twee darts miste om op 3-3 te komen, kon Mandigers het via dubbel tien afmaken.