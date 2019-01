Kou op komst, dus veel Brabanders vluchten naar de zon

Volgens Van Sprang is het niet gek dat veel mensen in januari hun vakantiebestemming kiezen: "We hebben de kerstdagen gehad, dan praten mensen toch over hun vakantie. Als het weer in de maand januari dan vervelend is, verlangen we naar de zon."

Hij merkt dan ook een duidelijke toename in klandizie: "Het is echt druk deze dagen. We helpen klanten aan de lopende band en werken langer door." Eén van die klanten is Ton. Hij gaat overwinteren op Bali en Sri Lanka. De timing komt nu perfect uit: "Ik las dat het koude weer eraan komt, dus we zijn mooi op tijd weg", lacht hij.

Ook Frans en Riek wisten na het lezen van het weerbericht meteen wat ze moesten doen: "We dachten, laten we maar vlug vertrekken." Dus boekten ze woensdag een reis naar Lanzarote: "Om te genieten van het mooie weer en om op ons gemak wat rond te lopen."

Vakantietrends

Toerismeonderzoeksbureau NBTC-NIPO meldt dat Nederlanders meer geld uitgeven aan vakanties en steeds langer wegblijven. Die trend herkent Van Sprang ook: "Mensen gaan vaker en langer. Niet alleen meer in de zomervakantie, maar ook ergens nog een weekje naar de zon en een citytripje."