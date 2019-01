Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











D’n Dakar van Ronald en Twan: nachtje doortrekken dankzij rampdag Verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts

AREQUIPA - Het was woensdag een rampzalige dag voor een groot aantal Brabanders in de Dakar Rally. Met name door technische problemen liepen verschillende coureurs bij de auto’s en de trucks enorme achterstand op in het klassement. Het betekent ook een lange nacht voor onze verslaggevers.

Geschreven door Twan Spierts





De malheur in de derde etappe was vooral groot voor autocoureur Erik van Loon en de truckers van Team de Rooy. De hoop op een goede klassering werd even vakkundig de grond ingeboord. Maar gelukkig kan er in de Dakar Rally nog altijd van alles gebeuren. Nachtje doortrekken

Zeker is dat de monteurs van de teams flink aan de bak moeten en een nachtje moeten doortreken om de auto’s weer te prepareren. Voor donderdag en vrijdag staat de marathon-etappe op het programma en dan is er geen service mogelijk. Alles moet dus kloppen. Ook voor ons, Ronald en Twan, wordt het pittig. Net als de monteurs reden zij woensdag de verbinding van negen uur en werken ze de klok rond. We volgen de monteurs tijdens de nacht en natuurlijk willen we ook van de coureurs horen wat ze hebben meegemaakt.



Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.