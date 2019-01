Oldtimer in garagebox Eindhoven uitgebrand, ook twee autobranden in Den Bosch

De garagebox in Eindhoven waarin de auto uitbrandde, stond open toen de brandweer ter plekke kwam. De box ernaast moesten ze openzagen om binnen te komen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.









Ook raak in Den Bosch

De brandweer in Den Bosch moest woensdagnacht uitrukken voor twee autobranden. Rond drie uur in de nacht was het raak aan de Lingestraat. Een paar uur eerder brandde een auto aan het Thorbeckeplantsoen in de stad uit. Bij de brand aan de Lingestraat brandde een bedrijfsbus uit. Ook een auto die naast de bus stond, raakte zwaar beschadigd.

Aan het Thorbeckeplantsoen raakte een auto zwaar beschadigd door brand. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. De oorzaak van de branden is niet bekend. Na beide branden in Den Bosch werd een Burgernetbericht verstuurd waarin de politie vraagt om het te melden wanneer mensen iets verdachts hebben gezien.