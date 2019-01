Roze wolk houdt veel Brabanders donderdagochtend bezig

De zonsopkomst in Oirschot (Foto: Peter van der Schoot)

EINDHOVEN - Brabanders genoten donderdagmorgen van de roze en oranje kleuren die de zon met zich meebracht. Foto's van de eerste stralen werden gedeeld op social media.

De één werd er spontaan gelukkig van, de ander beleefde een psychedelische ervaring. Er was ook dankbaarheid voor deze schepping van god. De opkomst van de zon deed wat met de mensen die er getuige van waren.

















De zon had dan wel een warme gloed over zich heen, buiten voelde het koud. Na wat milde winterse dagen wordt de vrieskou steeds vaker voelbaar. De ochtend blijft droog. In de middag verschijnt er steeds meer bewolking en kan er een spatje regen vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.