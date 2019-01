Deel dit artikel:













Automobilist (19) uit Bergen op Zoom omgekomen bij ongeluk op A12 in Belgische Stabroek Het slachtoffer komt uit Bergen op Zoom (Archieffoto: ANP)

STABROEK - Een 19-jarige man uit Bergen op Zoom is woensdagavond om het leven gekomen bij een een ongeluk op de snelweg A12 in het Belgische Stabroek. Dat heeft de politie in België donderdag bevestigd.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond ten noorden van Antwerpen. Volgens de politie reed de automobilist achter op een vrachtwagen. De bestuurder zou te laat hebben opgemerkt dat de truck afremde voor een file. Brandweer

Door de botsing kwam het slachtoffer vast te zitten in het wrak. Hij is door de brandweer uit de auto bevrijd. De man was toen al aan zijn verwondingen overleden. De snelweg naar Antwerpen was woensdagavond urenlang afgesloten voor het verkeer. De politie is een onderzoek begonnen.