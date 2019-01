Ook in Zuid-Korea kennen ze Berlicum: 'Biljarten is geen oudemannensport'

BERLICUM - Het Nederlands Kampioenschap driebanden begint donderdag in Berlicum. Het is voor het vierde jaar op rij dat het biljartevenement in Den Durpsherd in Berlicum wordt gehouden. Ondertussen staat het dorp onder de rook van Den Bosch op de kaart als een van de biljartdorpen van Nederland.

Tot in Zuid-Korea zal de komende dagen naar het biljartevenement in Berlicum worden gekeken. De wedstrijden worden via internet gestreamd. In het Aziatische land is biljarten razend populair, zegt organisator Ad Smout trots. De afgelopen dagen woonde hij zo ongeveer in Den Durpsherd om alles goed voor te bereiden. In de theaterzaal is een tribune gebouwd. De blauwe biljarttafels van een fabrikant uit Berlicum staan klaar. En voor de sponsoren zijn VIP plaatsen, waar ze in de watten worden gelegd.

Geen oudemannensport

De biljartsport heeft veel te lang stilgestaan en ging op de oude voet verder, vindt Ad Smout. Maar het beeld van een cafésport voor oude mannen is achterhaald. De laatste jaren is er enorm veel aan vernieuwing gedaan. Er zijn bij de wedstrijden meer showelementen en er mag vanaf de tribune worden geklapt en aangemoedigd. Al blijft het natuurlijk wel een sport waarbij concentratie belangrijk is.

Aan belangstelling voor de biljartsport geen gebrek. "De komende dagen zit het hier iedere dag bomvol", zegt Ad Smout. Alle grote namen komen in actie, zoals Dick Jaspers en Therese Klompenhouwer. Dat het biljartevenement met de tijd meegaat, blijkt ook uit het programma. Zaterdagavond is er een afterparty met DJ Vince Smix. Zondag is dan de grote finaledag.