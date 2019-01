Het dumpen van troep bij afvalcontainers neemt in Tilburg fors toe

Wekelijks rijdt een truck van de Tilburgse afvaldienst BAT een speciale route door de stad om illegale bijplaatsingen op te halen. Ze draaien overuren om al het gedumpte afval op te ruimen. Dagelijks halen ze ruim duizend kilo op. "Het is een groot probleem", zegt Guus Waltmans van de gemeente. "We merken dat er heel veel afval bijgeplaatst wordt dat daar niet hoort."

Gratis

Ze zien van alles voorbijkomen. "Van vuilniszakken tot complete huisraad: bankstellen, grote kasten, bedden en matrassen." En dat terwijl de milieustraat in tegenstelling tot sommige andere gemeenten bijna volledig gratis is. Alleen voor restafval dat niet in de gewone container meer kan en bouw- en sloopafval moet 25 cent per kilo betaald worden.



Bekijk in deze video wat de mannen tegenkomen en lees verder.







Een van de redenen dat het aantal bijplaatsingen zo is toegenomen is volgens Waltmans dat containers nu met een pasjessysteem werken. Daardoor zetten mensen hun afval er makkelijker naast. Een ander probleem is 'afvaltoerisme'. "In randgemeenten betalen ze per leging, dan komen mensen naar Tilburg om hun afval daar te dumpen." Ook ziet Waltmans dat de laksheid toeneemt.

Ruim zestig meldingen

Op het Meldpunt Afvaldumpingen dat Omroep Brabant sinds vorige week is gestart, is de overlast door bijplaatsingen goed te zien. In Tilburg werden in een aantal dagen al ruim zestig meldingen van gedumpt afval gedaan. Een groot deel daarvan zijn bijplaatsingen bij afvalcontainers.

Overlast door gedumpt afval in jouw omgeving? Meld het bij Omroep Brabant

Hoe gaat het in zijn werk?

Op een interactieve plattegrond kun je aangeven waar jij gedumpt afval hebt gevonden.

Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Vermeld in het invulscherm wanneer je het afval (ongeveer) hebt gevonden en wat voor afval het was.

Je kunt hierbij ook eenvoudig een foto uploaden.