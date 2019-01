Skivakantie van familie Tiebosch valt in duigen door enorme sneeuwval Oostenrijk: 'Eén piste gehad'

Vanaf dag één konden Floor en Arno amper genieten van hun vakantie. “Bijna alle skipistes en liften waren dicht. We konden van één piste af, maar dat werd ook saai.” Het zicht was slecht in Gerlos en er waren veel hobbels op de piste. Door de heftige sneeuwval kon dit ook slecht bijgehouden worden. Vader en dochter kwamen de tijd in Oostenrijk wel door. “We zijn gaan winkelen en lekker uiteten. In ons hotel zat ook een zwembad en we zijn naar de spa geweest.”

De familie gaat elk jaar op skivakantie, maar merkten nu wel dat het een stuk rustiger is. “Het kan aan deze periode liggen, maar normaal vinden we het drukker.”





Het zicht vanuit de auto

Autorit

De autorit begon niet gemakkelijk om zes uur in de ochtend. “Het heeft aan één stuk door gesneeuwd. De wegen waren gelukkig goed bijgehouden, waardoor we konden rijden. Vanaf München in Duitsland werd de sneeuw minder.”

Skigebied Gerlos

In het skigebied zelf vindt eigenaresse Gudrun van Hotel Kristall, waar de familie Tiebosch verbleef, de sneeuwval reuze meevallen. “Er is veel sneeuw, maar de wegen zijn goed.” Het hotel heeft ook geen annuleringen ontvangen en Nederlanders blijven gewoon komen naar het skigebied. Voor de komende dagen wordt er nog steeds veel sneeuwval verwacht in Oostenrijk en Duitsland.