‘Ik heb nog nooit zoveel sneeuw gezien’, Brabanders genieten van sneeuw in Oostenrijk

Jolein van de Kasteele uit Riel woont in Oostenrijk en is eigenaresse van pension Haus Tirol. Ze is wat sneeuw gewend, maar dit jaar is het echt heel veel. “Ik heb nog nooit zoveel sneeuw gezien.” In het oosten van Tirol, waar de familie Van de Kasteele zit, is het lawinegevaar tussen niveau vier en vijf. Het hoogste wat kan.

“Er is hier een grote kans op een lawine. Voor de toeristen is het belangrijk dat ze kunnen skiën, maar aan een stuk door op de piste staan is nu niet mogelijk. Dat is niet leuk voor de vakantiegangers.” Vrijdag zijn de skiliften weer opengegaan en op bepaalde pistes kan weer geskied worden.

Wandelen

Mark Nagtzaam uit Zevenbergen is op vakantie in dit gebied en geniet ondanks het weer met volle teugen. “Ik vind het nog meevallen. Alles wordt heel goed bijgehouden. We hebben nog niet geskied, maar we zijn gaan wandelen. Vrijdag gaan we wel op de latten staan.”

Mirka Dukino uit Eindhoven heeft Landhaus Tirol en heeft in haar gebied minder last van het extreme weer dan de andere Brabanders in Tirol. “Er ligt hier heel veel sneeuw, maar niet zo extreem als in het oosten. We kunnen lekker skiën en alles is open. Er is hier ook lawinegevaar, maar minder erg dan in andere gebieden."

Annuleringen

Landhaus Tirol heeft ondanks de weerberichten geen last van vakantiegangers die annuleren, bij Haus Tirol is dat wel anders. “Door het slechte weer hebben we een paar annuleringen gehad. Het is ook niet heel fijn skiën met zoveel sneeuw en kans op lawines.”

Voor de komende dagen wordt er nog meer sneeuw verwacht in Oostenrijk en ook in Duitsland.