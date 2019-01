Jan en Sofie gaan vloggen! Tienkoppige gezin Nagelkerke ook na 'Een huis vol' nog te volgen

OUDENBOSCH - "We krijgen heel veel berichtjes van mensen die zeggen: we vinden het jammer dat we jullie niet meer kunnen zien. Daarom gaan we vloggen!" Nu het achtste seizoen van de KRO-serie 'Een huis vol' is afgelopen, zijn de kijkers duidelijk nog niet klaar met het gezin Nagelkerke uit Oudenbosch. Goed nieuws dus nu: Jan, Sofie en hun acht kinderen zijn sinds woensdag te volgen op hun eigen Youtube-kanaal. En om maar meteen die ene hele prangende vraag te beantwoorden: het is zeker niet uitgesloten dat ze terugkomen op de buis.

Als ouders van acht kinderen kom je nergens anders meer aan toe. Toch? Iedereen die dat denkt, heeft Jan en Sofie Nagelkerke nog nooit ontmoet. Niet alleen loopt binnen hun grote gezin alles op rolletjes, ook hebben ze twee ijssalons, een lunchroom, een bakkerij en een chocolaterie.

Publiek moest wennen

Indrukwekkend, vinden veel televisiekijkers. Jan en Sofie vertellen: "In het begin van het seizoen moest het publiek een beetje wennen aan ons als nieuw gezin. Toen stonden er weleens negatieve opmerkingen op social media, over dat we zoveel werken. Maar in de loop van het seizoen is dat bijgetrokken."

Dochter Merel (13) had wél een vervelende ervaring online. "Ze kreeg allerlei verzoeken van een oude man, heel vies. Daar leer je dan van dat we de privacy van de kinderen online nog beter moeten beschermen.

'Niet ineens acht kinderen'

Maar vooral dus veel lof voor de Nagelkerkjes. "We krijgen heel veel privé-berichtjes. Mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze veel tips van ons hebben gekregen voor de opvoeding. Dat we zoveel liefde hebben naar de kinderen, dat er wederzijds respect is. Dat is natuurlijk heel leuk om te horen."

Maar hoe werden ze dan die goed geoliede machine? 'We zijn er in gegroeid. Je hebt niet ineens acht kinderen en ook niet ineens zoveel bedrijven. Dan kwam er weer eens een kindje bij, dan weer een bedrijf. We hebben zelf niet het gevoel dat we het drukker hebben dan mensen met minder kinderen."





'Een huis vol' werd uitgezonden van half december tot begin januari. Precies de tijd dat het bij de bedrijven van Jan en Sofie extra aanpoten was, vanwege kerst en de jaarwisseling. "Als we thuis waren, keken we naar de afleveringen. Als we het niet konden zien, keken we het met het hele gezin later terug."

"De eerste afleveringen waren heel raar om terug te zien. We zagen zelf heel goed dat we onwennig waren. Maar dat veranderde, je leert de televisieploeg steeds beter kennen. Mensen die ons goed kennen, zeggen: jullie waren op TV zoals jullie altijd zijn. Dat is goed!"









Volgend jaar weer?

Jan vertelt: "De oudste twee mopperden weleens als ze tijdens opnames een zin moesten herhalen." Maar het leven met camera's om hen heen en in de spotlights is het grote gezin niet tegengevallen. "In Oudenbosch waar we wonen, heeft iedereen al een mening over ons. We dachten van tevoren wel: dan gaan ze nu dus ook nog eens iets vinden van hoe wij opvoeden of hoe we ons huis hebben ingericht." Maar dat bleek mee te vallen. Wél zijn de gezinsleden uitgegroeid tot bekende Nederlanders. "Als we buiten Oudenbosch komen, horen we steeds: we kennen jullie van tv. Mensen willen ook met ons op de foto. In Rotterdam werden we aangesproken door iemand die zei: hey, jullie zijn samen weg op donderdag, dat doen jullie toch altijd op woensdag?" En dan leggen Jan en Sofie met plezier rustig uit waarom ze hun momentje samen deze week op een andere dag hebben.

Bekijk de eerste vlog van de familie Nagelkerke en lees verder







Het kersverse Youtube-kanaal van de Nagelkerkjes heeft inmiddels bijna 350 abonnees. Dat aantal zal ongetwijfeld verder groeien. Aanbiedingen voor andere programma's, boeken etc. zeggen ze nog niet gekregen te hebben. Maar schittert de grote familie volgend jaar ook opnieuw in 'Een huis vol'? Sofie legt uit dat er eerst nog besloten wordt of er een nieuw seizoen komt. Dan wordt er vervolgens gekeken met welke gezinnen dit zou zijn.

Maar stel, de Nagelkerkjes worden opnieuw gevraagd, dan wordt er binnen het gezin democratisch besloten. "Als één of twee kinderen zich er niet fijn bij voelen, dan doen we het niet. je legt toch je hele privé-leven bloot en het blijft altijd online. Maar zoals we het nu kunnen inschatten, zijn ze er allemaal wel voor in."

Of het gezin dan nog wellicht nog een beetje groter is, dat is nog even de vraag. Oplettende kijkers hoorden Jan Nagelkerke het afgelopen seizoen al eens zeggen: "Sofie wil wel."