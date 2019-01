Bloed, Zweet & Zand: na pechdag volgt (alweer) een nacht doorhalen voor Team de Rooy

De taken zijn verdeeld

Aan iedere rallytruck zijn een aantal specifieke monteurs toegewezen. Die monteurs hebben allerlei specifieke taken. De een loopt de truck na op schade, de ander vervangt de banden, enzovoorts. Omdat donderdag de marathonetappe begint en er donderdagavond geen assitentie is in het bivak, wordt er uit voorzorg extra onderhoud gepleegd en worden extra onderdelen vervangen.

De monteurs die overdag in de rallytruck zitten, werken gewoon mee. Sterker nog: Darek Rodewald, de monteur van Gerard de Rooy, heeft de hele nacht doorgewerkt. Zonder slaap stapt hij donderdagochtend weer in de rallytruck. "Het hoort erbij, dat is de Dakar."

Precies op tijd klaar

Om zeven uur 's ochtends is (eindelijk) het meeste werk gedaan. Het team zit samen aan tafel, een aantal monteurs drinkt met slaperige ogen een bak koffie. Voor de coureurs komt er weer een lange en zware dag aan. De monteurs mogen gaan genieten van een aantal welverdiende uren slaap.

Snelle assistent of niet?

In deze aflevering van Bloed, Zweet en Zand praten we verder met Maurik van den den Heuvel over zijn rol als snelle assistent. Wat houdt dat nou precies in?

