Beste pannenkoek wordt in Velp gebakken, maar liefhebbers moeten wachten tot de zomer

AMSTERDAM - Pannenkoeken heb je in alle soorten en maten. De lekkernij wordt soms zelfs als scheldwoord gebruikt. Ooit kreeg toenmalig Ajax-trainer Marco van Basten ‘pannenkoek’ naar zijn hoofd geslingerd toen het met zijn club niet zo best ging. Bas van Zoggel heeft juist wel alle reden om te juichen: de chef-kok van pannenkoekenrestaurant Den Tol in Velp heeft tijdens de Horecava ‘De Lekkerste Pannenkoek van 2019’ gebakken.

‘Bali Sunset’, zo komt zijn creatie in de zomer op het menu te staan. De naam verraadt het namelijk al: Van Zoggels pannenkoek is echt iets voor een warme periode. “Het is geïnspireerd op Bali”, aldus de winnaar.

'Heel mooie combinatie'

Van Zoggels klanten moeten dus nog enkele maanden wachten; de vakjury van de wedstrijd op de Horecava in Amsterdam liep het water in ieder geval in de mond. De leden prezen de pannenkoek vanwege zijn presentatie, de smaak en het gebruik van verse ingrediënten. “De frisheid van de kaffir limoen en citroengras met het zoete van het fruit was een hele mooie combinatie. Het geheel zag er, in bamboemand opgediend, ook heel mooi uit," zo vermeldt het juryrapport.

De vakwedstrijd om De Lekkerste Pannenkoek is onderdeel van de Lekkerste Wedstrijden. Dit zijn vakwedstrijden die sinds 1984 jaarlijks plaatsvinden tijdens de Horecava, Nederlands grootste vakbeurs voor mensen die in de horeca werken.

'Diverse smaken bij elkaar'

Van Zoggel en de tien andere deelnemers moesten binnen tien minuten drie identieke creaties maken, waarna de vakjury ze mocht proeven en beoordelen. Hierbij werd vooral gelet op het unieke en spraakmakende karakter van het gerecht. De ‘Bali Sunset’ kwam uiteindelijk als beste uit de oven. Van Zoggel: “Het is belangrijk om diverse smaken bij elkaar uit te laten komen. Ik koos voor gesmolten ananas, een panna cotta van citroengas en een klein beetje peper.” Je moet er maar op komen.

Geen probleem voor de Velpse chef-kok. Hij verzint graag wat nieuws. “Het is een kwestie van veel oefenen en smaken uitproberen. Je kunt met pannenkoeken eigenlijk alle kanten op. Van zoet tot hartig en van Mexicaans tot Japans. Vervolgens je creativiteit erop loslaten, al moet je het wel gedoseerd brengen.”

En zo kwam hij uit bij de Balivariant. “Een perfecte pannenkoek om in de zomer lekker op het terras te eten.” De echte pannenkoekenliefhebber heeft dus iets om naar uit te kijken.