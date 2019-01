Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Garagebox met tientallen vaten vol drugschemicaliën gevonden in Den Bosch In de garagebox stonden vaten met drugschemicaliën (foto: Jurgen Versteeg/Meesters Multimedia).

DEN BOSCH - In een garagebox aan de Zandzuigerstraat in Den Bosch is donderdag een opslaglocatie gevonden met spullen die worden gebruikt bij het maken van drugs. In de box stonden onder meer tientallen jerrycans met chemicaliën. 'Levensgevaarlijk', noemt de politie het.

Geschreven door Maaike Cnossen

De politie ging een kijkje nemen bij de garagebox na een melding van iemand. Agenten roken al snel de 'bekende geur' van de chemicaliën. Ze schakelden experts van de brandweer en politie in om de box op een veilige manier te kunnen betreden. Experts van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) hebben technisch onderzoek gedaan en zorgen dat de chemicaliën en materialen veilig worden afgevoerd. De politie doet nog verder onderzoek naar de opslaglocatie.