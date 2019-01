Team de Rooy heeft goede Dakar-dag, teleurstellingen voor Janus van Kasteren en Wesley Pittens

Woensdag was een rampdag, donderdag volgde een betere maar nog steeds niet zo'n goede dag. Over de vrijdag kan Team de Rooy tevreden zijn. Vanwege de weersomstandigheden - er was door de mist nog weinig zicht - nam de organisatie het besluit de etappe te stoppen bij WP8 op kilometer 425. Op dat punt had Maurik van den Heuvel de beste tijd van de Brabanders, hij noteerde een vierde tijd op 6.26 van Nikolaev. De Rooy was 23 seconden langzamer, goed voor een vijfde tijd. Ton van Genugten had op 10.10 van de Rus een zevende tijd op WP8.

Maurik van den Heuvel op weg naar een goede eindklassering (foto: Willy Weyens).

Janus van Kasteren maakte twee dagen een hele goede indruk, maar etappe vijf zal hij snel willen vergeten. Bij het eerste meetpunt was er nog niets aan de hand, maar daarna ging het snel mis. Zijn truck kwam in de greppel te liggen en het duurde heel erg lang voor de coureur uit Veldhoven weer in zijn truck zat om de etappe te vervolgen. Bij het laatste meetpunt waar Van Kasteren voorbij kwam - tot middernacht Nederlandse tijd - had hij een achterstand van ruim vier uur.

Van Loon

De hele dag reed Van Loon rond de dertiende plaats. Soms zat hij qua tijd iets lager, soms iets hoger. Uiteindelijk kwam hij - net als de eerste etappe van de marathon - als twaalfde over de finish. Na de negentiende, vijftiende en zeventigste plaats in de eerste drie etappes een evenaring van zijn beste resultaat deze Dakar.

Erik van Loon op weg naar de finish in Arequipa (foto: Willy Weyens).

Van Loon was de enige Brabander aan het stuur van een Dakar-auto. Michiel Becx staakte zijn Dakar-rally donderdag. Hij sluit zondag weer aan, dan mogen de auto's en trucks die in de eerste week zijn uitgevallen weer instromen. Al doet Becx dan niet meer mee om de prijzen. Wouter Rosegaar, navigator van Harry Hunt, kan tevreden zijn. Met de Engelsman eindigde hij als zesde in de vijfde etappe, wat ze op een zevende plaats brengt in het algemeen klassement.

Uitval Pittens

Wesley Pittens was bezig aan een mooi Dakar-debuut. Dat kwam vrijdag echter abrupt ten einde. De man uit Vorstenbosch kwam hard ten val. Zelf bleef hij ongedeerd, maar zijn motor kreeg hij niet meer aan de praat. In tegenstelling tot Becx is het voor Pittens, als nummer 39 van het algemeen klassement bij de start van etappe 5 beste Nederlander, definitief klaar. Bij de motoren is er geen kans om op zondag buiten het klassement weer in te stromen.

Paul Spierings was met een 39ste plaats de best geklasseerde Brabander. Voor Edwin Straver (47), Mark Tielemans (58), Sjors van Heertum (83), Herwin Hopmans (93) en Marcel Snijders (94).

