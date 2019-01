Deel dit artikel:













A58 bij Tilburg weer open na blokkade door kapotte auto Flinke file op de A58 bij Tilburg

TILBURG - De ochtendspits is vrijdag niet al te best begonnen op de A58 bij Tilburg. Door een pechgeval werden tijdelijk twee rijstroken van de weg afgesloten. Rond halfacht was de weg weer vrij, maar moest het verkeer nog wel rekening houden met flinke vertraging.

Geschreven door Robert te Veele

De kapotte auto stond ter hoogte van Tilburg Centrum-West. Verkeer werd over de vluchtstrook geleid, maar kon volgens de verkeersdiensten beter omrijden. Rond halfacht was het voertuig weggetakeld. Er stond toen nog wel tien kilometer file. Verkeer van Breda naar Eindhoven kon het beste omrijden via Waalwijk en Den Bosch (A27, A29 en A2).