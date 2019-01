Ireen Wüst denkt tijdens EK aan overleden Paulien van Deutekom: 'Niet starten is geen optie'

Van Deutekom verloor 2 januari de strijd tegen kanker. Ze werd slechts 37 jaar oud en laat een man en een 1-jarig dochtertje achter. Donderdag vond haar uitvaart plaats. Wüst was daarbij aanwezig en reisde daarna pas af naar Zuid-Tirol voor het Europees kampioenschap.

Eerbetoon

"Het afscheid was heel onwerkelijk", blikt de schaatsster uit Goirle terug. "Het mag niet, het hoort niet, het is oneerlijk... Maar het was wel een waardig afscheid, zoals het past bij Paulien."

Een paar uur later moet de focus - hoe raar dat ook voelt - door Wüst gericht worden op het schaatsen. Het EK start. "In mijn hoofd moet nog wel even een knop om", laat Wüst weten aan NOS-collega Bert Maalderink. "Het was natuurlijk een gekke week, maar niet starten is geen optie omdat Paulien dat ook niet zou hebben gedaan. Die zou nooit van tevoren opgeven. Dus ik ga sowieso starten. Als eerbetoon aan Paulien. Maar ik heb wel eens een makkelijkere weken gehad."

'Overwinning voor Paulien'

De afgelopen periode was emotioneel voor de Goirlese, die Van Deutekom regelmatig opzocht. "Ja, zoveel ik kon. Het was heftig, maar - het klinkt een beetje gek - ook heel mooi en waardevol. Dat je ondanks zo'n rotziekte zo'n fijne tijd met elkaar kan hebben."

Ondanks alle zorgen die ze had over haar schaatsvriendin maakte Wüst half december indruk tijdens wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Daar vestigde ze een baanrecord op de 1500 meter. "Die dag was ik niet op mijn allerbest", blikt ze terug. "Van tevoren zei ik tegen Paulien dat ik die 1500 meter voor haar zou rijden. Toen zei ze: 'Buuf, doe je best. Doe wat je kan en ga gewoon genieten.' Ze zat voor de tv en toen reed ik dat baanrecord. Dat was heel mooi en heel emotioneel. Die overwinning was voor Paulien."

Kracht

Of een overwinning in Collalbo ook reëel is, weet Wüst niet. "Ik weet niet of ik nu de kracht daarvoor heb. Ik hoop het, maar de uren slaap zijn ongeveer op één hand te tellen. Maar ik ga mijn best doen, voor Paulien."