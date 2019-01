‘Filmische achtervolging’ in Tilburg: agent springt vanaf fiets op vluchtende overvaller

TILBURG - Een wilde achtervolging in Tilburg. De politie hield in de nacht van donderdag op vrijdag twee overvallers aan. Dat lukte door vanaf een geleende fiets op de verdachte te springen. “Het zou zo een script voor een film kunnen zijn”, schrijft een woordvoerder.

De twee overvielen midden op straat een man uit Oirschot. Ze zetten een mes op zijn keel en eisten geld. Dat gebeurde rond half drie aan de Spoorlaan. Daarna sloegen de twee verdachten (20 en 21) op de vlucht.

Met behulp van camerabeelden werden ze gespot op de Heuvel. Bij het zien van de politie rende één man een café in. De ander vluchtte te voet.

Sprong

Een agent leende een fiets van een vrouw. Vanaf de fiets wist hij de verdachte al snel in te halen. Hij sprong in zijn nek en hield hem aan. De andere overvaller werd even later in het café aangehouden.

De behulpzame dame heeft de fiets overigens netjes teruggekregen. Het tweetal zit nog vast.