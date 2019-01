Chinezen tellen 35.000 euro neer voor Brabantse duif, 'onbetaalbaar voor de gewone man'

BOXTEL - Een paars pakje sigaretten met Chinese lettertekens is een herinnering aan het bezoek dat duivenmelker Berry van de Brand uit Boxtel kreeg van een Chinese delegatie. Ze kwamen via, via bij Berry terecht. Gesproken heeft hij niet met de Chinezen, want hij spreekt geen Engels, laat staan Chinees. Ze keurden zijn duiven en kochten er een paar. Miljonair is Berry er niet van geworden, maar ze betaalden goed. Eén keer telden ze 35.000 euro neer voor één duif.

Het Chinese bezoek aan Boxtel is exemplarisch voor de manier waarop rijke Chinezen de postduivenmarkt veroveren. De kleine eenvoudige duivenmelker kan voor honderd euro niets bijzonders meer kopen. Het actiefste zijn de Chinezen in België. Daar verkocht een duivenmelker 800 duiven voor zes miljoen euro. Zo bont is het in Nederland nog niet. Berry: "Maar als je echt goede duiven wil hebben, die zijn niet meer te betalen."





Miljoenen

Een topduif kost minimaal 50.000 euro. Maar er is laatst één duif aan Chinezen verkocht voor één miljoen, weet Berry: "Elk jaar worden die prijzen hoger zeg maar. Een gewone liefhebber kan zulke duiven niet meer betalen. Dat was twintig jaar geleden wel anders, toen kon je overal nog topduiven kopen voor ongeveer vijfhonderd gulden." (250 euro).

Vergrijzing

Niet alleen de duiven zijn grijs, ook de duivensport is sterk vergrijsd. "De gemiddelde leeftijd is 63", zegt Berry, die met zijn 51 een jonge duivenmelker is. Omdat de sport vaak honderden euro's per maand kost, is een Chinees bezoekje vaak wel mooi meegenomen. Het geld dat de Aziaten hier uitgeven, kan dan weer in de sport worden gestoken.

"Voor 99 procent van de duivenhouders maakt het weinig uit, want die kopen toch geen dure duiven. Die houden gewoon wat duiven aan huis en binnen de vereniging", aldus Berry. In China is voor rijke mensen het bezit van duiven vooral een prestige kwestie. Met races van topduiven verdienen ze vaak miljoenen.