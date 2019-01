Drugsrecord Antwerpen: 50 ton cocaïne onderschept in 2018, groot deel ging naar Brabant

ANTWERPEN - In de Antwerpse haven is vorig jaar voor 2,5 miljard euro aan coke onderschept. Dat is opnieuw meer dan voorgaande jaren. Het ging om ruim 50.000 kilo coke. Een flink deel had als bestemming Brabant. Dat heeft de Belgische douane vanmiddag bekend gemaakt op een persconferentie in de haven van Antwerpen.

De trend is al een paar jaar zichtbaar: er wordt steeds meer gevonden in de haven. In 2014 ging het nog om acht ton. Een jaar later was dat al ruim dan verdubbeld. Daarna ging het snel: pakweg dertig ton in 2016, dik veertig ton in 2017 en vorig jaar dus vijftig ton. "Echt enorm", zei minister van financiën Alexander de Croo.

'Ook bendes aanpakken'

Volgens de minister komt die stijging mede door investeringen in scanners, waardoor de pakkans wordt vergroot. "Maar het is even belangrijk om het probleem bij de wortel aan te pakken door de drugsnetwerken op te rollen en de criminelen achter de bendes aan te pakken", zei de Belgische minister van financiën.

De cokevrachten kwamen uit Colombia, Brazilië Ecuador, Suriname, Chili, Peru, Costa Rica en Panama. De smokkelwijze is onveranderd: de drugs zitten tussen legale goederen verstopt en worden er hier of in de omgeving uitgehaald en verder getransporteerd, Europa in.









Brabant

De coke die in 2018 in Brabant opdook kwam grotendeels ook uit Antwerpen. Het ging in Brabant om veertien ton, wat nu bekend is. De Nederlandse douane en politie houden soms vondsten geheim om in stilte verder te kunnen speuren naar de drugsbende er om heen.

De Belgische douane zit ook niet stil. Een speciaal coke-team is vorig jaar uitgebreid. Het aantal speurders is verdubbeld van tien naar twintig man. Er is daarnaast nog een ondersteuningsteam van 23 agenten actief geworden. In Antwerpen is ook vorig jaar het Kali-Team opgericht, een multidisciplinair team dat ook in de stad zelf naar drugs speurt.

Daarnaast zijn er meer scanners met modernere software waarmee de douane zeecontainers kan bekijken. Er is een onderzoek gestart om te zien hoe het nog beter kan.

De minister wees er op dat de cokehandel een wereldwijd probleem is. Er is in Nederland 21 ton is opgespoord in 2018 en in Spanje zelfs 43 ton. Hij waarschuwde ook voor het waterbedeffect, wat inhoudt dat de drugs ook opduiken in Vlissingen en Gent.

Opvallend is dat er ook veel meer andere drugs zijn opgespoord. In de hennep-import en -export is er zelfs een explosieve stijging te zien. Bijna 17 ton wiet, tegen 0,6 ton in 2017. Maar dat kwam vooral uit Laos. Ook de hoeveelheid heroïne uit Afghanistan, Pakistan en Turkije steeg fors. Het verviervoudige naar 4,5 ton.

(meer volgt)