Grote Van Gogh-expo's in Den Bosch én in Frankfurt: de museumdirecties verblikken noch verblozen

Directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum in Den Bosch had het al snel door. Wie schilderijen van Van Gogh wil lenen, komt altijd uit bij het Van Goghmuseum in Amsterdam. Daar werd De Mooij door zijn collega's gewaarschuwd. "Het Städel museum in Frankfurt am Main is ook met iets bezig."





Het Städelmuseum in Frankfurt komt in oktober met een grote Van Goghtentoonstelling





Het Städelmuseum is een groot Duits museum met bijna een half miljoen bezoekers per jaar. Hun Van Goghexpositie gaat over Duitse kunsthandelaren en musea die al vrij snel na de dood van Van Gogh het belang van de bekende Brabander zagen en Van Gogh zo in Duitsland introduceerden. Het museum presenteert het als de grootste expositie die het museum ooit heeft gemaakt; er zijn straks in Frankfurt vijftig schilderijen van Van Gogh te zien.

Grootste van de wereld

In Duitsland schrikken ze er niet van dat in Den Bosch tegelijkertijd een Van Goghexpositie loopt, Alexander Eiling die de tentoonstelling samenstelde, zegt: "Van Gogh is een van de grootste kunstenaars van de wereld. De komende tijd zijn er ook Van Gogh-exposities in Potsdam, Londen en Detroit. Het is een verhaal dat steeds weer bestudeerd moet worden en wij dragen daar zo ons steentje aan bij."

Charles de Mooij ziet zelfs een voordeel in de ontstane situatie. "Museumbezoekers die van buiten Europa komen, kunnen straks twee tentoonstellingen bezoeken. Als je uit Amerika of Japan komt, zegt die paar honderd kilometer niets. Als je dan op meer plekken kunt gaan kijken, wordt het extra aantrekkelijk."

Niet stuurs en wereldvreemd

Het Noordbrabants Museum kiest voor de expositie in september een hele andere invalshoek dan de Duitse collega's. In veel verhalen wordt Van Gogh afgeschilderd als een wat stuurse, soms wereldvreemde man. In Den Bosch willen ze straks laten zien dat Van Gogh juist heel erg gericht was op het leggen van sociale contacten. Charles de Mooij: "Wij denken dat hij niet zo'n eenzame kunstenaar was als veel mensen nu wel denken."

Omdat beide musea zo'n andere invalshoek hebben gekozen, zaten ze elkaar ook niet in de weg bij het zoeken naar schilderijen voor hun tentoonstellingen. Volgens De Mooij hangt er in Duitsland straks geen werk dat hij graag voor 'zijn' tentoonstelling had geclaimd. In Den Bosch hangen straks volgens hem 'tientallen Van Goghs".









Het Städelmuseum in Frankfurt werd 10 jaar geleden uitgebreid met een aantal ondergrondse ruimten (3000 vierkante meter). Dit filmpje laat zien wat daarvoor allemaal moest gebeuren: