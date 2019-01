Jumping is booming, vraag naar trampolineparken is groter dan aanbod

De 3000 vierkante meter tellende hal van het springpark in Roosendaal is dus nog leeg. Ondertussen worden ze er al wel overspoeld met verzoeken voor reserveringen. "Dit is wel bijzonder. We hebben ook op social media al meer dan 1000 volgers terwijl we nog niet eens open zijn", vertelt Lisa van Empel, locatiecoördinator van het trampolinepark.

Workout

Jumping is booming business, legt Klaus Hoven uit. Hoven is als docent Leisure & Events, verbonden aan Breda University. "Ik denk dat de rage is ontstaan door de nieuwe en vrije manier van bewegen. Je hoeft niet naar de sportschool en je zit ook niet aan een abonnement vast. Tien minuten springen staat gelijk aan een half uur hardlopen".





"Het succes heeft natuurlijk ook te maken met de filmpjes op YouTube", gaat Klaus Hoven verder. "Jongeren zien de coole tricks en rolls en ze willen dat ook proberen. Veel van deze moves komen voort uit het populaire free jumpen."

Imagoschade

Maar het succes heeft een schaduwzijde. Onlangs ging het vreselijk mis bij een springcentrum in Veghel. Door een ongeluk raakte een jongen ernstig gewond. "Ik denk dat trampolinespringen altijd iets is wat je op eigen risico doet. Hoe vervelend een ongeluk ook is, het staat wel op zichzelf. Trampolinecentra zijn niet risicovoller dan vergelijkbare attractieparken."

Klaus Hoven, docent Breda University





Maar incidenten schaden het imago, weten ze ook in Roosendaal. Lisa van Empel: "We zijn altijd gericht op veiligheid. We hebben toezichthouders die goed zijn opgeleid. Zij zullen mensen die zich niet aan de regels houden, meteen aanspreken."

'Binnenkort'

Naast Krazy Kangaroo in Roosendaal opent er binnenkort een springcentrum van het bedrijf in Breda. "Ik hoop natuurlijk dat we de enige in de buurt blijven maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. We hebben een mooi product en daar willen we ons op richten", aldus Van Empel. ‘Zo snel mogelijk’ staat nog steeds in de agenda als openingsdatum.