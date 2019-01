Leden Rabo-bende veroordeeld voor heftige overval op Bladelse, één verdachte vrijgesproken

DEN BOSCH - Twee mannen zijn veroordeeld omdat ze een oudere dame thuis in haar slaapkamer hebben overvallen, vorig najaar in Bladel. Ze kregen hulp van een Rabobank-medewerker, die ze tipte over een grote smak geld in haar huis. Een derde verdachte is vrijgesproken.





De hoofdverdachte is veroordeeld tot zes jaar cel. Een medewerker van de bank die informatie doorspeelde krijgt anderhalf jaar cel opgelegd door de rechtbank van Den Bosch. Een derde verdachte zou op de uitkijk hebben gestaan, maar dat vond de rechtbank niet bewezen.

Deze club mannen horen volgens de officier van justitie bij de 'Rabo-bende'. De tactiek van deze bende was om een bankmedewerker informatie over grote geldopnames door te spelen die vervolgens deze klant van de Rabobank overvielen.

Dit is ook gebeurd bij de oudere vrouw in Bladel. Ze belde dat ze een groot bedrag van 78.000 euro kwam ophalen. Later werd zij in haar woning in haar slaap overvallen. Deze werkwijze is volgens justitie ook gebruikt bij Rabobank filialen in Venlo, Roosendaal en Zundert.

In Zundert zette de politie destijds een val op en konden verdachten opgepakt worden. De kern van de Rabo-bende is waarschijnlijk toen opgepakt. Tege4n heb loopt nog een proces bij de rechtbank in Roermond.

De verdachten van de overval in Bladel hebben geen geld buit gemaakt. De vrouw had het geld niet meer in huis. De vrouw werd wel zwaar toegetakeld. Zo liep ze onder meer een kaakbreuk op en hersenletsel.