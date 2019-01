Deel dit artikel:













Virgil van Dijk gekozen in team van het jaar van de Champions League Virgil van Dijk is gekozen in het CL-team van 2018 (foto: VI Images)

BREDA - Virgil van Dijk is door de UEFA gekozen in het team van het jaar. De verdediger uit Breda behoort daarmee tot de beste elf spelers van het afgelopen jaar in de Champions League.

Geschreven door Job Willemse

Daarmee is Van Dijk de eerste Nederlander na Arjen Robben in 2014 die tot de beste elf spelers van de Champions League behoort. Virgil van Dijk staat hiermee samen in een team met spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Luka Modric. Van Dijk staat natuurlijk centraal in de verdediging, met om hem heen alleen maar verdedigers van Real Madrid. Superlatieven

De recordaankoop van Liverpool maakt een gigantische ontwikkeling door. In Engeland komen analisten superlatieven tekort om de prestaties van de Bredanaar onder woorden te brengen. Van Dijk wordt regelmatig vergeleken met Premier League-legendes als Rio Ferdinand en John Terry. Ook in de Champions League presteerde Van Dijk goed. Zijn ploeg reikte tot de finale waarin Real Madrid uiteindelijk te sterk bleek. LEES OOK: Sterk spelende Virgil van Dijk kan Liverpool niet behoeden voor eerste nederlaag in competitie