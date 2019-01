De donaties blijven binnenstromen voor papa Jay, maar wat houdt hij er nou echt aan over?

EINDHOVEN - De teller van de doneeractie voor papa Jay staat op bijna 75.000 euro. Dat is geweldig voor initiatiefnemer Koen Joosen uit Etten-Leur. Misschien nog mooier is het voor Jay, die als alleenstaande vader de zorg heeft voor zijn vijf kinderen. Maar er is nog een derde partij die loopt te glunderen.

Dat is de eigenaar van de website ‘doneeractie.nl’. Iedere donateur betaalt de onderneming 0.85 cent transactiekosten en 6 procent van het gedoneerde bedrag voor werkzaamheden die bij deze website komen kijken.

10.000 euro voor doneeractie.nl

Een snelle rekensom laat zien dat de doneeractie voor Jay zo’n 5500 euro aan transactiekosten oplevert en 4500 euro aan websitekosten, allemaal bestemd voor doneeractie.nl.

“Dat is inderdaad een fors bedrag”, zegt ook initiatiefnemer Koen Joosen. “Ik heb daarom contact gezocht met de man achter deze website. Ik ben zelf ondernemer, dus ik snap het systeem van geld verdienen. Waar ik moeite mee heb, is dat er verdiend wordt aan mensen die juist die financiële steun zo nodig hebben. Dat voelt niet goed.”

Online doneeractie slachtoffers Stint

Koen is niet de enige Brabander die zich nu pas realiseert dat dergelijke website’s ook een verdienmodel hebben. Brabant kent hier genoeg voorbeelden van. De meest bekende is misschien wel de online doneeractie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk met de Stint in Oss. Dat bracht op dezelfde doneerwebsite 260.000 euro op. Ruim 20.000 euro gaat naar de initatiefnemers van de site.

Het consumentenprogramma RADAR besteedde al eerder aandacht aan dergelijke websites waarop je een donatie kunt doen. Dat gebeurde naar aanleiding van Bossche ms-patient Boaz Spermon die zo een stamceltherapie wilde bekostigen.

Net als bij de Stint-actie destijds krijgt Koen een korting van doneeractie.nl. Koen doet daar verder niet geheimzinnig over. “In plaats van 85 cent zijn de kosten nu 50 cent per donatie. Van de zes procent wordt nu vijf procent ingehouden. Dat is mooi, maar het blijft nog steeds veel geld. Van één vast en ook lager bedrag voor alle kosten wil de website niets weten”, zegt hij teleurgesteld.

Gouden tip

“Het kan allemaal veel slimmer”, zegt fiscaal jurist André Martens van Strataego Advies in Eindhoven. “Voor 300 euro start je een stichting voor algemeen nut. Al het geld kun je dan rechtstreeks storten op het rekeningnummer van de stichting en kun je zelfs gebruiken zonder dat er belasting over betaald hoeft te worden.”

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. André waarschuwt ook meteen om dit plan wel eerst voor te leggen aan de belastinginspecteur. “Vooraf bespreken is beter dan achteraf. Vooraf kan een inspecteur je ook nog advies geven. Als de donaties al binnenlopen, wordt aanpassen lastiger.”

Met zo’n stichting omzeil je ook belastingregels voor schenkingen. “Tot zo’n 123.000 euro betaal je 30 procent.” Dat laatste regelt doneeractie.nl goed. Het opgehaalde bedrag wordt niet als één bedrag gestort, maar zoals in het geval papa Jay in 6500 schenkingen. Zolang elke afzonderlijke schenking onder de 2100 euro blijft, is die gevrijwaard van een belastingheffing.