Onze 5 weekendtips: schuiven met fluitketels, wat modder en een beetje hoempapa

NK Veldrijden in Huijbergen (zaterdag en zondag)

Twee dagen strijden veldrijders van allerlei leeftijden en niveaus op het uitdagend parkoers in Huijbergen om Nederlandse titels. Beide dagen begint het spektakel om 11.00 uur. Op zaterdag trappen de Nieuwelingen meisjes de dag af. Ook op zondag is het ‘dames eerst’. Dan gaan de beloften vrouwen en junioren vrouwen als eerste door de modder en het zand. Een kaartje regelen, hoeft niet. De toegang is gratis.

Het NK Veldrijden is goed te bereiken. Met de auto rijd je naar Huijbergen en daar staat aangegeven hoe je naar het parkoers komt en waar je kan parkeren. Met het openbaar vervoer naar Huijbergen komen, is wat lastiger. Je kan tot station Bergen op Zoom komen maar vanaf daar rijden er geen bussen in het weekend. Woon je in de buurt dan is met de fiets komen de beste optie.

Heerser in de blubber (Foto: VI Images).

Manegevoetbal in Asten (vrijdag, zaterdag en zondag)

Bij manegevoetbal denk je misschien aan voetbal met of door paarden. Nou, dat doen ze niet in Asten deze zaterdag maar het is zeker de moeite waard. Zo’n 600 voetballers spelen wedstrijden in de bak van Manege Prins Willem-Alexander (Reeweg 3) in Asten. Vrijdagavond begint het met de Kick-off van het seniorentoernooi.

Je hoeft niet te betalen om de wedstrijden te zien. De manege is prima bereikbaar met fiets en auto. Het parkeren van de wagen kan wat lastig zijn.

1e Open Beugense Fluitketelschuifkampioenschap (zaterdag en zondag)

Een sportief begin van het jaar is mooi maar het moet vooral ook gezellig zijn, moeten ze in Beugen gedacht hebben. Dus hebben ze daar een nieuw toernooi opgezet voor tijdens het Beugen Buiten Winterfestival: het Open Beugense Fluitketelschuifkampioenschap. De bedoeling is dat teams van vijf mensen (vier gooiers en een veger) uitmaken wie er als eerste het OBF wint. Dat is niet de enige prijs. De leukste mascotte en mooist versierde vegers kunnen ook iets opleveren.

Het is allemaal te doen bij het Jeugdhuis aan de Dorpsstraat 50b in Beugen. Er zijn wel parkeerplekken maar het is handiger als je op de fiets komt. Kijken is gratis, deelname ook.

Acoustic Cafe in Gemert (zaterdag)

Geen weekend zonder lekkere muziek. In de Bunker in Gemert is zaterdagavond een jamsessie. Geen uitgebreide voorbereiding, nee, gewoon lekker spelen. En jij mag er gratis van genieten.

Vanaf 20.00 uur wordt er gejamd aan de St. Annastraat 60 in Gemert. Je kan je auto in de buurt kwijt, net als je fiets.

Het Bitterbal in Steenbergen (zondag)

Niet alleen voor onze conditie moeten we misschien wat meer bewegen, ook in vorm komen voor carnaval behoeft training. In Steenbergen hebben ze daarom besloten om deze zondag alvast een voorproefje te doen.

Vanaf 15.00 uur treden Marijn van Geel, Mathijs Pluijgers en Joey Oerlemans op. Ook worden er twee nieuwe carnavalsnummers van Steenbergse bodem gelanceerd. Waar je moet zijn? Bij Het Hoofdkantoor aan de Markt 7 in Steenbergen. De entree is gratis.

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!