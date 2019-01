Deel dit artikel:













Burgemeester Jorritsma: 'Schoten afgevuurd tijdens nieuwjaarsnacht in Eindhoven' Foto: ter illustratie/archief

EINDHOVEN - Twee mannen hebben in de nieuwjaarsnacht op de Tongelresestraat in Eindhoven in de lucht geschoten. Dat blijkt uit een brief van burgemeester John Jorritsma over het verloop van oud en nieuw in Eindhoven.

Geschreven door Youssef Zerrouk

Meer details over die schietpartij zijn niet bekend. De schoten waren een van vele incidenten waar de stad in de nacht van 31 december op 1 januari mee te maken had. Omstandigheden gunstig voor drukke jaarwisseling

De burgemeester schrijft in de brief dat het volgens de politie 'een drukke jaarwisseling' is geweest. Als oorzaak geeft de politie dat de weersomstandigheden goed waren, er veel publiek op straat was en dat er veel evenementen plaatsvonden. Naast de schietpartij was er een vuurwerkexplosie in een woonhuis aan de Petrus Canisiuslaan. Daar vielen geen gewonden bij maar er was wel veel materiële schade. Brand op balkon

Op de Torenallee in Eindhoven ontstond een uitslaande brand in een appartement. Waarschijnlijk kwam er vuurwerk op het balkon terecht waardoor kunstgras vlam vatte. Ook hier vielen geen gewonden. Wel raakte een man ernstig gewond na een steekpartij in een parkeergarage bij de Heuvel/Ten Hagestraat. Zoals eerder bekend heeft de politie daar drie verdachten voor opgepakt. Vandalisme

Naast deze voorvallen schrijft de burgemeester dat er 82 afvalbakken, een tafeltennistafel, 10 kolkdeksels, 10 verkeersborden en 4 parkeerautomaten zijn beschadigd door (vuurwerk)vandalisme. Dat komt neer op een schadepost van 62.000 euro. En dat is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.