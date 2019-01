Opmerkelijk: juist veel afval gedumpt in gemeenten waar de milieustraat gratis is

EINDHOVEN - Er is geen relatie tussen het aantal afvaldumpingen in een gemeente en de hoogte van het bedrag dat de inwoners moeten betalen om hun afval bij de milieustraat aan te leveren. Sterker nog, in gemeenten waar het gratis is om je troep in te leveren, wordt soms meer gedumpt dan in gemeenten waar betaald moet worden. Dat blijkt uit een vergelijking van de tarieven van de verschillende milieustraten en het aantal afvaldumpingen.

Zaterdag 5 januari opende Omroep Brabant het afvalmeldpunt, waar Brabanders locaties konden aangeven waar veel afval werd gedumpt. In nog geen week tijd kwamen ruim zeshonderd meldingen binnen, wat een representatief beeld geeft van het probleem.

In Eindhoven kun je je op vertoon van een stadspas met foto afval gratis naar de milieustraat brengen. Toch kregen we bijna vijftig meldingen van afvaldumpingen, verdeeld over alle windstreken van de stad. Met name in de omgeving van de Kanaaldijk-Noord en het Eindhovens Kanaal wordt veel gedumpt, het gaat hier vaak om afval dat naast de containers wordt gezet.

Wisselende tarieven

De tarieven in de gemeenten waar het wegbrengen van restafval niet gratis is, wisselen flink. Van 5 cent per kilo in Den Bosch tot 25 cent per kilo in Tilburg. Wie zijn afval goed scheidt en dus bijvoorbeeld hout, plastic en pvc apart inlevert, is meestal geen geld kwijt.

Van kerstbomen tot oud meubilair en van vuilniszakken tot bergen papier, het wordt allemaal op straat achtergelaten. Op het achterlaten van afval op straa, staat een boete van 370 euro. Het handhaven is echter geen prioriteit, geeft een woordvoerder van de politie aan. “Het is vooral een taak van de gemeentelijke BOA’s, zeker als het maar om een paar vuilniszakken gaat. Als het om enorme hoeveelheden gaat, worden wij er soms bijgeroepen.”



De politie kan het afval doorzoeken, bijvoorbeeld om enveloppen met een adres te vinden. In de praktijk gebeurt dit weinig, aldus de politie. “Het is geen prioriteit.”

Meubelboulevard in het bos

Begin 2018 deed de Brabantse Milieufederatie onderzoek naar het aantal dumpingen. Het ging volgens Frans Swinkels om ruim vijfduizend dumpingen. “Door boswachters wordt soms zoveel meubilair gevonden, dat het op een meubelboulevard lijkt. De mensen dumpen het meestal op een plek langs de weg, waar ze makkelijk weg konden komen. Niet op een doodlopende weg, want als er dan iemand komt als ze net wegrijden, hebben ze een probleem. We hebben trouwens gemeentebossen niet meegenomen, wel bossen van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Maar ook in gemeentebossen wordt gedumpt.”

Uit het onderzoek van de Milieufederatie bleek dat met name in West-Brabant veel gedumpt werd. De inwoners daar lijken hun leven gebeterd te hebben, bij Omroep Brabant kwamen ‘slechts’ elf meldingen uit Roosendaal (vooral zwerfafval van de McDonald’s) binnen en 25 uit Bergen op Zoom. Dat terwijl in Roosendaal bijvoorbeeld een streng afvalbeleid gevoerd wordt. Inwoners mogen vier keer per jaar gratis restafval naar de milieustraat brengen, daarna kost het 12,50 euro per keer.

Asbestafval

Swinkels: “Ik had eigenlijk verwacht dat er juist veel gedumpt zou worden op plekken waar een streng beleid geldt en weinig op plekken waar de milieustraat gratis is.” Als het aan de Milieufederatie ligt, komen er meer opsporingsambtenaren. “Ik woon in Deurne. Vanochtend zag ik daar bij een parkeerplaats vlakbij een winkel het halve slaapkamerinterieur staan. En er zijn ook inwoners van bijvoorbeeld Someren die hun asbestafval hier bij de milieustraat in Deurne inleveren. Een vorm van afvaltoerisme, hier is asbest namelijk gratis en daar niet. En op legitimatie wordt bijna niet gecontroleerd."