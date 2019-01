Meiden Boeken Nacht in Bossche bieb: van alles doen wat daar normaal niet mag

De meiden hadden een kort nachtje gehad toen ze zondagochtend moesten opstaan voor het ontbijt. Maar begeleidster en bibliotheekmedewerkster Hilde Muskens wist wel hoe ze de groep meteen uit de veren moest krijgen. De vraag 'Of zullen we eerst een kussengevecht doen?', hoefde ze geen twee keer te stellen.

"Het was echt geweldig", blikt Isabelle zondagochtend terug.









Deelnemers

Zaterdagavond werden de deelnemers afgezet door hun ouders. Ze sliepen tussen de boekenkasten. De meiden kenden elkaar lang niet allemaal. "Ik kende maar één meisje, de rest niet", vertelt een van de feestvierders. De meesten hebben zich ingeschreven via een advertentie in de krant.

Er was plaats voor twintig meiden dus de nacht was uitverkocht. En het programma is gelopen zoals Isabel en Isabelle wilden. Ook begeleidster Hilde heeft er veel lol aan beleefd. "We moeten nu een beetje gaan bijslapen van dit partijtje, maar het is zeker voor herhaling vatbaar", zegt ze.



Verstoppertje

Verstoppertje spelen was het meest populair. "Ik zat helemaal verscholen in een boekenkast", vertelt een van de meisjes. Door het spel leerden de kinderen alle hoeken van het gebouw kennen. Zelfs de hoek met saaie boeken, weet Muskens.





Idee

Isabel en Isabelle houden zelf enorm van lezen. Dat bracht ze op het idee om iets te organiseren in de bibliotheek. "We wilden er al een tijdje graag een keer slapen", zeggen ze. "En we wilden laten zien wat voor mooi gebouw de bieb is en dat je er behalve lezen ook anderen kunt ontmoeten."

De meiden kregen ondersteuning van de bibliotheek in hun woonplaats. Ook het Ik Ben Geweldig fonds deed een duit in het zakje om het idee tot uitvoer te kunnen brengen. Of ze het nog een keer gaan doen weet het duo nog niet: "Een reünie over een tijdje is ook wel leuk."



Hoog bezoek

Eigenlijk stond er ook hoog bezoek gepland. Het was de bedoeling dat schrijfster Eva Burgers zou langskomen. Volgens Hilde nam de schrijfster die uitnodiging enthousiast aan. Maar helaas was zij geveld door de griep.