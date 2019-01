Massale taxi-staking in Den Bosch na conflict met handhavers

DEN BOSCH - In Den Bosch rijden vrijdagnacht bijna geen taxi's meer. Er ontstond net voor elf uur een ruzie tussen taxichauffeurs en een handhaver. De handhaver greep daarna een taxichauffeur vast en duwde hem weg. Reden voor bijna alle chauffeurs om in staking te gaan. Zowel bij het station, bij de Visstraat en bij de Parade kon je rond 0.30 uur geen taxi meer krijgen. Klanten moeten gaan wandelen of een alternatief zoeken.

Een groot deel van de taxi's staat dubbel geparkeerd met knipperlichten aan bij het station. Klanten worden weggestuurd, blijkt uit beelden die Omroep Brabant heeft.

Ayhan Uluman van de Bossche Regionale Taxicentrale voert het woord namens de verschillende taxichauffeurs. Hij vertelt dat de vlam in de pan vloog nadat een handhaver een taxichauffeur van Flex Taxi die bij de Visstraat stond aansprak, omdat hij daar rond 22.53 uur al stond, zeven minuten te vroeg. "Formeel mogen we daar en bij de Parade alleen tussen 23.00 uur en 05.00 staan. Maar omdat bij het station te weinig verzamelplek is, hebben we met de gemeente afgesproken dat over tien minuten te vroeg niet moeilijk gedaan wordt."

Een handhaver van de gemeente gaf echter toch een boete, die chauffeur Aref Seddiqi volgens Uluman gelaten accepteerde. "Daarna wilde er echter een klant bij de taxichauffeur instappen. De handhaver verbood dat. Toen ging het mis. We hebben het als taxichauffeurs al moeilijk, en dan pakt zo'n handhaver ook nog klanten af."

Verschillende taxichauffeurs wilden zich met de zaak bemoeien. De handhaver pakte een van de chauffeurs toen bij zijn arm en duwde hem weg. "Hij heeft een enorme blauwe plek.

Volgens Uluman botert het al langer niet tussen de handhavers en de taxichauffeurs. "Wij houden ons aan alle gemeenteregels. We willen zelf ook geen rotte appels of oplichters, we houden ons netjes aan de regels. Maar de stadswachten houden zich vanaf hun kant niet aan de afspraken met de gemeente."

De politie hoefde niet in grijpen, wel werd er een auto gestuurd om te zorgen dat er agenten in de buurt waren als het conflict verder zou escaleren. Rond half twee gaan naar verwachting de meeste taxichauffeurs naar huis. Uluman: "We zijn nu rondjes aan het rijden, want er zijn te weinig parkeerplaatsen. We gaan zo naar huis."