Andy Marcelissen is Brabants kampioen tonpraoten 2019: 'Het was zeker geen gelopen race' Andy Marcelissen schreef het kampioenschap op zijn naam. (Foto: Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard)

VALKENSWAARD - Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer is in Valkenswaard verkozen tot Brabants kampioen tonpraoten 2019. Hij was volgens de jury de beste van acht finalisten.

Geschreven door Malini Witlox

Marcelissen, die het kampioenschap al vaker won, is de 52e kampioen die de begeerde wisseltrofee de Zilveren Ton in ontvangst nam. Hij bleef Rien van Genugten vijftien punten voor. "De afgelopen vier jaar deed ik niet mee aan dit kampioenschap en dan wordt de druk alleen maar groter als je weer meedoet. Die druk leg je jezelf op." De tonpraoter won eerder al vier keer het Keiebijters Kletstoernooi. Hij is bij Brabanders ook bekend als de opmerkelijke tv-weerman Henk Huppelschoten van Omroep Brabant. ‘Onze Harry hi un midlife-crisis’

Vorig jaar werd Berry Knapen uit Heeze, met ‘Onze Harry hi un midlife-crisis’, nog kampioen. Marcelissen schatte hem ook voor deze editie in als een grote concurrent. "Berry is al-tijd goed. Maar ook Van Genugten, Frans Bevers en Freddy van den Elsen werden op voorhand getipt. Het was dus zeker geen gelopen race." LEES OOK: Van tonprater tot cabaretier, onemanshow voor Andy Marcelissen