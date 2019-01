Na 'de zwaarste marathon ooit' is iedereen toe aan rustdag in Dakar Rally

Veel tijd verloor De Rooy vrijdag niet, maar niet alles zat mee. Hij botste op een stilstaande auto, vlak na een duin, die de sentinel niet had ingedrukt. Daardoor kwam hij vast te zitten en moest Maurik van den Heuvel hem lostrekken. "In het laatste deel had ik nog een klapband. Dat was echt de druppel voor mij van deze marathon. Ik was er klaar mee. Zoveel fesh-fesh. Ik heb zelden zoveel stof meegemaakt. Het was een heftige."

Halverwege de rally is de achterstand van De Rooy op klassementsleider Nikolaev twee uur. "Bij de Kamazzen kan nog van alles gebeuren. Mardeev heeft vandaag een uur verloren. Nou moeten die andere drie nog iets aan de hand krijgen. Zelf ga ik het gat niet meer dichtrijden, dat gaat niet meer lukken." Vlak nadat we Gerard spraken, werd bekend dat Kamaz-coureur Karginov gediskwalificeerd is. Daardoor schuift hij in het klassement op naar de derde plek.

Maurik van den Heuvel: 'Echt genoten'

Teamgenoot Maurik van den Heuvel was een stuk positiever over de marathon-etappe. "900 kilometer special met alles erin. Stenen, keien, fesh-fesh-, duinen, hoge duinen, snelle rallypaden. Ik heb echt genoten. Twee keer Gerard geholpen met een lekke band. Een keer Gerard los moeten trekken in de duinen. Onze motor die nog steeds op 70 procent loopt. Maar ik geloof wel dat we de snelste tijd hadden vandaag van ons vieren."



Van Genugten baalt dat ie Janus niet loskreeg

Ton van Genugten verloor vrijdag wat tijd omdat hij de vaststaande Janus van Kasteren los probeerde te trekken. "Vorig jaar heeft hij mij rechtgetrokken, dus hij had nog wat tegoed van mij. Dus ik baalde wel dat het niet gelukt is."



Paul Spierings: met 166 over het strand

Debutant Paul Spierings keek met een goed gevoel terug op de marathon-etappe. Vooral de massastart op het strand op vrijdag vond de motorrijder mooi. "Ik keek na een kilometer op de teller en toen liep ie 166. Ik keek om en ik zag niemand meer achter me."



Van Loon gesleept naar bivak

Erik van Loon eindigde in de vijfde etappe naar behoren als dertiende. Maar tot hun schrik zagen onze verslaggevers dat zijn auto ’s avonds gesleept werd door een truck bij binnenkomst van het bivak. Na de finish wilde de auto van Van Loon plots niet meer starten. Gelukkig hebben de monteurs van Toyota Overdrive de hele rustdag de tijd om het probleem op te lossen.



Pittens gecrasht, maar komt terug

Tot slot het jammerlijkste verhaal van de vijfde etappe. Motorrijder Wesley Pittens was in z’n eerste Dakar Rally heel goed bezig. Iedere dag ging hij iets sneller en de top twintig was binnen handbereik. Maar vrijdag ging het mis. Terwijl hij tijdens het rijden zijn tank omzette, viel hij over een steen. Zelf kwam Pittens er goed vanaf, maar zijn motor wilde niet meer starten. Einde Dakar Rally dus. "Ik heb er twee uur om zitten huilen, maar nu is het klaar en moeten we naar volgend jaar kijken." Want volgend jaar, dan komt Pittens gewoon weer terug.

