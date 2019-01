Gerard de Rooy stijgt naar derde plek in Dakar-klassement na diskwalificatie Karginov

Gerard de Rooy in etappe 5 (foto: Willy Weyens)

AREQUIPA - Kamaz-coureur Andrey Karginov is door de Dakar-organisatie gediskwalificeerd. Daardoor stijgt Gerard de Rooy naar de derde plaats in het algemeen klassement van de Dakar Rally. Karginov reed tijdens de etappe van vrijdag een toeschouwer aan en stopte niet om hem te helpen.

De toeschouwer, die stond te kijken buiten een van de aangewezen publiekszones, heeft een gebroken dijbeen en is door de Dakar-organisatie naar het ziekenhuis gebracht. Omdat Karginov niet stopte na het ongeluk, heeft de jury hem uit de rally gehaald.

Van vijf naar drie

Gerard de Rooy startte de vijfde etappe vrijdag op de vijfde plek in het klassement. Door het wegvallen van Martin Macik (voorwiel afgebroken) steeg hij naar plek vier. Na de diskwalificatie van Karginov staat De Rooy nu halverwege de rally virtueel op het podium.

Ton van Genugten stijgt voorlopig naar plek vier, maar moet afwachten of hij nog straftijd krijgt voor het te laat starten in etappe 4. De exacte verschillen in de top van het klassement zijn nog niet duidelijk, omdat het laatste deel van de etappe van vrijdag werd afgelast, terwijl sommige trucks dat stuk wel gereden hebben.









